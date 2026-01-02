Звезда «Мстителей» Том Хиддлстон поделился чувствами о пополнении в семье

02 января 2026, 20:51

Актёр Том Хиддлстон прокомментировал рождение второго ребёнка

Том Хиддлстон (Фото: Instagram* / @twhiddleston)

Том Хиддлстон, известный по ролям в «Мстителях» и сериале «Локи», стал отцом во второй раз.