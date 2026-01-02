Звезда «Мстителей» Том Хиддлстон поделился чувствами о пополнении в семье
Том Хиддлстон, известный по ролям в «Мстителях» и сериале «Локи», стал отцом во второй раз.
Актёр поделился эмоциями в интервью GQ, описав событие как по-настоящему трогательное и преобразующее жизнь.
Хиддлстон подчеркнул, что для него и его возлюбленной это был одновременно волнительный и потрясающий момент.
Подробности — точная дата рождения, имя и пол ребёнка — звезда пока предпочитает не раскрывать. По информации инсайдеров, малыш появился на свет в ноябре 2025 года.
Том и его избранница Зави Эштон познакомились в 2019 году во время работы над бродвейской постановкой «Предательство», где играли супругов. Через два года пара объявила о помолвке, а в 2022-м у них родился первенец. Пол и имя первенца до сих пор держатся в секрете, и, судя по всему, звёздная пара продолжает тщательно оберегать личную жизнь своих детей.
Хиддлстон отметил, что именно семья сегодня является главным источником вдохновения и радости в его жизни, а появление второго ребёнка только укрепило их союз и сделало его мир ещё более полным.
