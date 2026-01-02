Барабанщик Rammstein швырнул торт в российского туриста на концерте
Во время новогоднего концерта группы Rammstein на Пхукете один из российских туристов получил неожиданный «подарок» от барабанщика Джо Летца — прямо в лицо полетел торт. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам очевидцев, само шоу впечатлило, однако подобные неожиданные «десертные атаки» испортили впечатление некоторым фанатам.
Не обошлось и без участия солиста Тилля Линдеманна: он швырял в публику рыбу прямо из таза, добавив эпатажности концерту. Российская аудитория осталась в замешательстве от такого необычного подхода к интерактиву с фанатами.
