Барабанщик Rammstein швырнул торт в российского туриста на концерте

02 января 2026, 21:29

Барабанщик Rammstein швырнул торт в лицо россиянину на концерте

Rammstein (Фото: Instagram* / @rammsteinofficial)

Во время новогоднего концерта группы Rammstein на Пхукете один из российских туристов получил неожиданный «подарок» от барабанщика Джо Летца — прямо в лицо полетел торт. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.