«Слушай, а горячо!»: Никита Ефремов снял забавное видео с 64-летней актрисой

02 января 2026, 21:15

Никита Ефремов окунулся в банный чан с 64-летней Ириной Розановой

Никита Ефремов (Фото: Instagram* / @efremovefremov)

37‑летний Никита Ефремов провёл праздничные дни необычно — в компании 64‑летней коллеги Ирины Розановой.





Артисты решили устроить расслабляющие банные процедуры и попали на видео, которое Розанова опубликовала в личном блоге в запрещённой соцсети.



В ролике видно, как Никита и Ирина погружаются в чан с горячей водой. Для водных процедур Розанова выбрала слитный купальник и непромокаемую шапочку, а Ефремов ограничился чёрными боксерами и тёплой шапкой, закрывающей уши.



Эмоции актрисы были максимально яркими.





«Слушай, а горячо, Никита! Вот зачем связалась с молодыми артистами…», — приговаривала она, вызывая улыбки у подписчиков.