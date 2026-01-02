«Слушай, а горячо!»: Никита Ефремов снял забавное видео с 64-летней актрисой
Никита Ефремов окунулся в банный чан с 64-летней Ириной Розановой
37‑летний Никита Ефремов провёл праздничные дни необычно — в компании 64‑летней коллеги Ирины Розановой.
Артисты решили устроить расслабляющие банные процедуры и попали на видео, которое Розанова опубликовала в личном блоге в запрещённой соцсети.
В ролике видно, как Никита и Ирина погружаются в чан с горячей водой. Для водных процедур Розанова выбрала слитный купальник и непромокаемую шапочку, а Ефремов ограничился чёрными боксерами и тёплой шапкой, закрывающей уши.
Эмоции актрисы были максимально яркими.
«Слушай, а горячо, Никита! Вот зачем связалась с молодыми артистами…», — приговаривала она, вызывая улыбки у подписчиков.Поклонники отметили, что даже после 64 лет Ирина выглядит бодро и активно, а Никита, как всегда, не прочь провести время с пользой для здоровья и в непринуждённой атмосфере.