Павел Прилучный дал неожиданный комментарий о свадьбе бывшей жены Муцениеце

27 августа 2025, 21:24

Прилучный и Брутян отреагировали на свадьбу Агаты Муцениеце

Павел Прилучный (Фото: Instagram* @bugevuge)

Актёр Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян высказались по поводу свадьбы бывшей жены артиста, Агаты Муцениеце. Об этом сообщает издание «Страсти».





Поводом для вопросов журналистов стала премьера сериала «Виноград», на которой пара появилась вместе. Во время общения с прессой Прилучный и Брутян поделились подробностями празднования своей третьей годовщины брака, которая, как и свадьба Муцениеце, пришлась на 25 августа.



На вопрос о совпадении дат Зепюр Брутян ответила, что «это просто красивая дата».

«Мне кажется, что 25.08.25 у многих была свадьба. Счастья молодым. Искренне», — высказалась Брутян.

«Совет да любовь!» — пожелал он.