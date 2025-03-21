Актриса Жанна Эппле экстренно обратилась к врачам из-за болей в животе

Жанна Эппле (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Актриса сериала «Бальзаковский возраст» Жанна Эппле экстренно обратилась к медикам: она пожаловать на боли в области живота.
Актриса сериала «Бальзаковский возраст» Жанна Эппле экстренно обратилась к медикам: она пожаловать на боли в области живота.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, из-за самолечения у артистки начались серьёзные проблемы со здоровьем. Она несколько лет принимала разные препараты, на какое-то время боли прекращались, но потом возникали снова.
Во время осмотра у Эппле обнаружили проблемы в брюшной полости и новообразование в почке. Актриса будет проходить амбулаторное лечение, соблюдать строгую диету и дробно питаться.
Несмотря на проблемы со здоровьем, артистка продолжает участвовать в театральных постановках, график расписан на несколько месяцев вперёд.
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Как сообщает телеграм-канал SHOT, из-за самолечения у артистки начались серьёзные проблемы со здоровьем. Она несколько лет принимала разные препараты, на какое-то время боли прекращались, но потом возникали снова.
Во время осмотра у Эппле обнаружили проблемы в брюшной полости и новообразование в почке. Актриса будет проходить амбулаторное лечение, соблюдать строгую диету и дробно питаться.
Несмотря на проблемы со здоровьем, артистка продолжает участвовать в театральных постановках, график расписан на несколько месяцев вперёд.
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Анастасия Чубина