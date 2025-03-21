Актриса Жанна Эппле экстренно обратилась к врачам из-за болей в животе

Рэпер Канье Уэст организовал вечеринку в Лос-Анджелесе в честь запуска нового трека «Одинокие дороги всё равно ведут к солнцу», в записи которого приняла участие его 11-летняя дочь Норт. Ким неохотно отпустила дочь на мероприятие, поскольку Канье делит с ней физическую и юридическую опеку над детьми и имеет право на общение с ними.