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Ким Кардашьян забрала дочь с вечеринки Канье Уэста, на которой были насильники

Семья Кардашьян (Фото: Instagram*, @kimkardashian)

Семья Кардашьян (Фото: Instagram*, @kimkardashian)

Рэпер Канье Уэст организовал вечеринку в Лос-Анджелесе в честь запуска нового трека «Одинокие дороги всё равно ведут к солнцу», в записи которого приняла участие его 11-летняя дочь Норт. Ким неохотно отпустила дочь на мероприятие, поскольку Канье делит с ней физическую и юридическую опеку над детьми и имеет право на общение с ними.
Однако она разозлилась, когда охранники, оставленные с девочкой, сообщили ей о том, что к дому музыканта приехали насильники и женоненавистники братья Эндрю и Тристан Тейт. Ким немедленно забрала ребёнка.

Напомним, что братья Тейт были задержаны в Румынии в 2022 году, им было предъявлено обвинение в торговле людьми, изнасиловании и создании организованной преступной группы. Их также обвиняли в сексуальных преступлениях в США и Великобритании. Эндрю и Тристан отрицают свою вину. Недавно они уехали из Румынии и вернулись в Соединённые Штаты, как только был снят запрет на въезд.

Также причиной конфликта Канье Уэста и Ким Кардашьян стало использование в треке, который исполнили рэпер и его дочь Норт, записи разговора с Пи Дидди (Шоном Комбс), находящимся под арестом по подозрению в совершении сексуальных преступлений. Кроме того, Канье привлёк сына опального хип-хоп-магната Кристиана «Кинга» Комбса, пишет журнал The Voice.

Ким узнала о композиции заранее и начала переговоры с адвокатами бывшего мужа, в ходе которых было достигнуто решение, что запись не будет распространяться. Однако, Канье Уэст всё-таки выложил трек.

Ранее музыкант обвинил семейство Кардашьян в секс-торговле его детьми.

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Молча сел в машину и уехал: Артём Краснов из «Битвы экстрасенсов» отказался помочь маме пропавшего год назад подростка
Артём Краснов из «Битвы экстрасенсов» не помог маме пропавшего в Уфе подростка
21 марта 2025, 10:15

Артём Краснов (фото: Telegram @krasnovartemofficial)

В конце марта прошлого года в Уфе без вести пропал 14-летний Дамир Адигамов. Вместе с другом Павлом Паличевым он отправился гулять и не вернулся. По предварительной версии, мальчики провалились под лёд и утонули.
Спустя два месяца поисков спасатели обнаружили тело Павла на берегу Белой реки, однако о судьбе Дамира по-прежнему ничего неизвестно. Мама школьника отказывается верить, что сына уже нет в живых, и продолжает расследование.

Женщина даже обратилась за помощью в телепрограмму «Битва сильнейших», однако экстрасенсы не стали ей помогать. Вампир Артём Краснов отказался слушать Гузель, молча сел в машину и уехал.

Мать подростка в слезах умоляла медиума помочь, но тот игнорировал все её слова. Она просила, чтобы её пустили на шоу в Москве. По всей видимости, женщина от безысходности проникла на съёмочную площадку, где снимался очередной выпуск.

Позже в разговоре с журналистами Адагамова призналась, что недавно похоронила мужа, сердце которого не выдержало ухода сына.

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«Психически неустойчива»: Стало известно состояние Долиной в момент продажи квартиры по указке мошенников
МВД: Лариса Долина была психически неустойчива в момент продажи квартиры
21 марта 2025, 09:52

Лариса Долина (Кадр из видео: Телеграм @dolinaofficial)

Певица Лариса Долина утверждает, что стала жертвой мошенников, которые убедили её продать пятикомнатную квартиру в столичном районе Хамовники по явно заниженной стоимости. Кроме того, в момент заключения сделки артистка была в «психически неустойчивой».
Последнее утверждение основывается на данных экспертизы проведённой в рамках уголовного дела, сообщает телеграм-канал Mash. Всестороннее обследование показало, что моральное состояние Долиной в то время не позволяло ей адекватно оценивать свои действия. Певица тогда постоянно тревожилась, часто плакала, была подвержена перепадам настроения. Однако отмечается, что это не помешало ей в день подписания документов пообщаться со студентами, а затем и выступить в Кремле.

Адвокаты народной артистки РФ упрекают многодетную мать Полину Лурье, купившую квартиру, в том, что она не попросила у Долиной справку из психо-неврологического диспансера. Однако по закону новая правообладательница элитной недвижимости по закону и не обязана была это делать.

Напомним, 112 миллионов рублей, вырученные от продажи квартиры, ушли мошенникам. Телеграм-канал отмечает, что даже в том случае, если сделку признают недействительной, Долиной придётся вернуть покупательнице квартиры эти деньги.

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#деньги
#квартиры
#мать
#певица
#112
#рф
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«Они их рабы»: Клава Кока раскритиковала богатых за хамство персоналу
Клава Кока раскритиковала богатых за неуважение к персоналу ресторанов
21 марта 2025, 04:25

Клава Кока (фото: Telegram @klavacoca)

Клава Кока выступила с критикой состоятельных людей, которые неуважительно относятся к персоналу в заведениях. Об этом певица написала в своем telegram-канале.
«Я спокойно завтракаю, и в очередной раз — уже сколько раз я наблюдаю эту картину — как эти мужчины, или вообще люди, которые находятся здесь, общаются с персоналом, с официантами, например: „Эй, там, принеси мне вот это, давай“. Ну, то есть в таком тоне, знаете, как будто бы они их рабы. И я это вижу вдоль и поперек, особенно в местах, где люди приходят такие немножечко со статусом, чуть-чуть с денежками и так далее», — пишет Клава.

Как уточнила артистка, как правило, чаще всего хамят персоналу мужчины за 40. При этом они выглядят прилично и носят пиджаки. По мнению Коки, такие граждане выглядели бы лучше, если бы относились с уважением к работникам.

«Я искренне не понимаю, почему сложно сказать „спасибо“ или „пожалуйста“. Или улыбнуться лишний раз», — высказала свое недоумение артистка.

По словам Клавы, она старается с уважением общаться с персоналом. На фоне этого певица попросила своих фанатов быть добрее к людям и последовать ее примеру.

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«Начались мощнейшие скандалы»: Ольга Серябкина рассказала о конфликтах со своим сыном

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#звёзды
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«Начались мощнейшие скандалы»: Ольга Серябкина рассказала о конфликтах со своим сыном
Ольга Серябкина рассказала о сыне, который начал закатывать скандалы
21 марта 2025, 01:34

Ольга Серябкина (фото: Telegram @seryabkina)

Певица Ольга Серябкина поделилась трудностями, с которыми сталкивается при воспитании своего трехлетнего сына Луки. По словам артистки, у ребенка начался кризис дошкольного возраста, который проходит с 3-х до 7 лет.
Как пишет Серябкина в своем telegram-канале, ей часто приходится проявлять терпение. Лука проявляет бунтарство, упрямство и устраивает истерики. При этом Ольга считает такое поведение нормальным, ведь все объясняется взрослением мальчика.

Сама певица советует мамам не лениться объяснять детям, почему им сказали «нет».

«На мой взгляд, выстраивая границы (как свои, так и ребёнка), очень важно объяснять, почему «нет». А самое сложное при всём этом для родителей – это быть последовательными. Запретил – значит, не нужно давать!», — пишет Ольга.

При этом разговоры с ребенком Серябкина проводит так, словно Лука взрослый. В три года дети уже умеют выстраивать причинно-следственные связи и выявлять аргументы в пользу своих желаний. Тем, кто сталкивается с конфликтами, Ольга советует не забывать о любви к ребенку.

«Я думаю, что каждая мама найдет свой подход. Все находят. И при всех подходах, несмотря на строгость и воспитание, важно не забывать про самое-самое главное — про любовь», — заключила Серябкина.

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#звёзды
#шоу-бизнес
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«Нас накрыла печальная новость»: невестка Валерии о том, как узнала о второй беременности в сложный период
Невестка Валерии рассказала, как узнала о второй беременности в сложное время
20 марта 2025, 20:00

Лиана Шульгина (фото: Telegram @lianashulginaa)

В скором времени невестка певицы Валерии Лиана Шульгина станет мамой во второй раз — они с мужем ждут сына. В своем блоге девушка опубликовала ролик, на котором узнает о беременности.
В то время в семье Шульгиной произошло горе — не стало любимого питомца. Лиана тяжело переживала утрату, а потом по какому-то наитию решила сделать тест на беременность, который в результате показал две полоски.

По ее словам, все происходит не просто так.

«Эти три дня перевернули все мое существо — от радости встречи, через боль потери к неожиданному счастью и ожиданию новой жизни. Словно Вселенная сказала: когда одна дверь закрывается, открывается другая», — заключила Шульгина.

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#дети
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