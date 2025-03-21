Ким Кардашьян забрала дочь с вечеринки Канье Уэста, на которой были насильники

Семья Кардашьян (Фото: Instagram*, @kimkardashian)
Рэпер Канье Уэст организовал вечеринку в Лос-Анджелесе в честь запуска нового трека «Одинокие дороги всё равно ведут к солнцу», в записи которого приняла участие его 11-летняя дочь Норт. Ким неохотно отпустила дочь на мероприятие, поскольку Канье делит с ней физическую и юридическую опеку над детьми и имеет право на общение с ними.
Однако она разозлилась, когда охранники, оставленные с девочкой, сообщили ей о том, что к дому музыканта приехали насильники и женоненавистники братья Эндрю и Тристан Тейт. Ким немедленно забрала ребёнка.
Напомним, что братья Тейт были задержаны в Румынии в 2022 году, им было предъявлено обвинение в торговле людьми, изнасиловании и создании организованной преступной группы. Их также обвиняли в сексуальных преступлениях в США и Великобритании. Эндрю и Тристан отрицают свою вину. Недавно они уехали из Румынии и вернулись в Соединённые Штаты, как только был снят запрет на въезд.
Также причиной конфликта Канье Уэста и Ким Кардашьян стало использование в треке, который исполнили рэпер и его дочь Норт, записи разговора с Пи Дидди (Шоном Комбс), находящимся под арестом по подозрению в совершении сексуальных преступлений. Кроме того, Канье привлёк сына опального хип-хоп-магната Кристиана «Кинга» Комбса, пишет журнал The Voice.
Ким узнала о композиции заранее и начала переговоры с адвокатами бывшего мужа, в ходе которых было достигнуто решение, что запись не будет распространяться. Однако, Канье Уэст всё-таки выложил трек.
Ранее музыкант обвинил семейство Кардашьян в секс-торговле его детьми.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Напомним, что братья Тейт были задержаны в Румынии в 2022 году, им было предъявлено обвинение в торговле людьми, изнасиловании и создании организованной преступной группы. Их также обвиняли в сексуальных преступлениях в США и Великобритании. Эндрю и Тристан отрицают свою вину. Недавно они уехали из Румынии и вернулись в Соединённые Штаты, как только был снят запрет на въезд.
Также причиной конфликта Канье Уэста и Ким Кардашьян стало использование в треке, который исполнили рэпер и его дочь Норт, записи разговора с Пи Дидди (Шоном Комбс), находящимся под арестом по подозрению в совершении сексуальных преступлений. Кроме того, Канье привлёк сына опального хип-хоп-магната Кристиана «Кинга» Комбса, пишет журнал The Voice.
Ким узнала о композиции заранее и начала переговоры с адвокатами бывшего мужа, в ходе которых было достигнуто решение, что запись не будет распространяться. Однако, Канье Уэст всё-таки выложил трек.
Ранее музыкант обвинил семейство Кардашьян в секс-торговле его детьми.
Читайте также:
«Тебе придётся меня убить»: Конфликт Канье Уэста и Ким Кардашьян набирает обороты
Ким Кардашьян подала в суд из-за анонса бывшим мужем Канье Уэстом трека, где их дочь поет вместе с P.Diddy
«Ему нравится, когда мужчины пускают слюни по его женщине»: Бывшая Канье Уэста объяснила причину оголения Бьянки Цензори
*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина