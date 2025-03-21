«Они их рабы»: Клава Кока раскритиковала богатых за хамство персоналу

Клава Кока (фото: Telegram @klavacoca)
Клава Кока выступила с критикой состоятельных людей, которые неуважительно относятся к персоналу в заведениях. Об этом певица написала в своем telegram-канале.
«Я спокойно завтракаю, и в очередной раз — уже сколько раз я наблюдаю эту картину — как эти мужчины, или вообще люди, которые находятся здесь, общаются с персоналом, с официантами, например: „Эй, там, принеси мне вот это, давай“. Ну, то есть в таком тоне, знаете, как будто бы они их рабы. И я это вижу вдоль и поперек, особенно в местах, где люди приходят такие немножечко со статусом, чуть-чуть с денежками и так далее», — пишет Клава.
Как уточнила артистка, как правило, чаще всего хамят персоналу мужчины за 40. При этом они выглядят прилично и носят пиджаки. По мнению Коки, такие граждане выглядели бы лучше, если бы относились с уважением к работникам.
«Я искренне не понимаю, почему сложно сказать „спасибо“ или „пожалуйста“. Или улыбнуться лишний раз», — высказала свое недоумение артистка.
По словам Клавы, она старается с уважением общаться с персоналом. На фоне этого певица попросила своих фанатов быть добрее к людям и последовать ее примеру.
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