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«Они их рабы»: Клава Кока раскритиковала богатых за хамство персоналу

Клава Кока раскритиковала богатых за неуважение к персоналу ресторанов
Клава Кока (фото: Telegram @klavacoca)

Клава Кока (фото: Telegram @klavacoca)

Клава Кока выступила с критикой состоятельных людей, которые неуважительно относятся к персоналу в заведениях. Об этом певица написала в своем telegram-канале.
«Я спокойно завтракаю, и в очередной раз — уже сколько раз я наблюдаю эту картину — как эти мужчины, или вообще люди, которые находятся здесь, общаются с персоналом, с официантами, например: „Эй, там, принеси мне вот это, давай“. Ну, то есть в таком тоне, знаете, как будто бы они их рабы. И я это вижу вдоль и поперек, особенно в местах, где люди приходят такие немножечко со статусом, чуть-чуть с денежками и так далее», — пишет Клава.

Как уточнила артистка, как правило, чаще всего хамят персоналу мужчины за 40. При этом они выглядят прилично и носят пиджаки. По мнению Коки, такие граждане выглядели бы лучше, если бы относились с уважением к работникам.

«Я искренне не понимаю, почему сложно сказать „спасибо“ или „пожалуйста“. Или улыбнуться лишний раз», — высказала свое недоумение артистка.

По словам Клавы, она старается с уважением общаться с персоналом. На фоне этого певица попросила своих фанатов быть добрее к людям и последовать ее примеру.

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Ольга Серябкина рассказала о сыне, который начал закатывать скандалы
21 марта 2025, 01:34

Ольга Серябкина (фото: Telegram @seryabkina)

Певица Ольга Серябкина поделилась трудностями, с которыми сталкивается при воспитании своего трехлетнего сына Луки. По словам артистки, у ребенка начался кризис дошкольного возраста, который проходит с 3—х до 7 лет.
Как пишет Серябкина в своем telegram—канале, ей часто приходится проявлять терпение. Лука проявляет бунтарство, упрямство и устраивает истерики. При этом Ольга считает такое поведение нормальным, ведь все объясняется взрослением мальчика.

Сама певица советует мамам не лениться объяснять детям, почему им сказали «нет».

«На мой взгляд, выстраивая границы (как свои, так и ребёнка), очень важно объяснять, почему «нет». А самое сложное при всём этом для родителей – это быть последовательными. Запретил – значит, не нужно давать!», — пишет Ольга.

При этом разговоры с ребенком Серябкина проводит так, словно Лука взрослый. В три года дети уже умеют выстраивать причинно-следственные связи и выявлять аргументы в пользу своих желаний. Тем, кто сталкивается с конфликтами, Ольга советует не забывать о любви к ребенку.

«Я думаю, что каждая мама найдет свой подход. Все находят. И при всех подходах, несмотря на строгость и воспитание, важно не забывать про самое-самое главное — про любовь», — заключила Серябкина.

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20 марта 2025, 20:00

Лиана Шульгина (фото: Telegram @lianashulginaa)

В скором времени невестка певицы Валерии Лиана Шульгина станет мамой во второй раз — они с мужем ждут сына. В своем блоге девушка опубликовала ролик, на котором узнает о беременности.
В то время в семье Шульгиной произошло горе — не стало любимого питомца. Лиана тяжело переживала утрату, а потом по какому-то наитию решила сделать тест на беременность, который в результате показал две полоски.

По ее словам, все происходит не просто так.

«Эти три дня перевернули все мое существо — от радости встречи, через боль потери к неожиданному счастью и ожиданию новой жизни. Словно Вселенная сказала: когда одна дверь закрывается, открывается другая», — заключила Шульгина.

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«Изуродовала ее интерьер»: Брухунова ответила на слухи о проживании в квартире Степаненко
Жена Петросяна Брухунова заявила, что никогда не жила в квартире Степаненко
20 марта 2025, 19:40

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в своем блоге ответила на сообщения о том, живет ли она в квартире его бывшей жены Елены Степаненко.
«Появилась информация, что я изуродовала ее интерьер своими безвкусными вазочками и салфетками», — написала она.

По словам Брухуновой, она никогда не жила в квартире, которая когда-либо имела отношение к Степаненко. Жена юмориста добавила, что она проживает в своем доме, а на чужой территории ни разу не была.

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#евгений петросян
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Леонид Ярмольник пожаловался на размер своей пенсии
Леонид Ярмольник назвал размер своей пенсии «катастрофически маленьким»
20 марта 2025, 18:41

Леонид Ярмольник (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Леонид Ярмольник назвал размер своей пенсии «катастрофически маленьким». Его слова приводит «Абзац».
По мнению актера, нужно повышать выплаты российским пенсионерам, так как прожить на выплачиваемую государством сумму нереально. Ярмольник рассказал, что размер его пенсии составляет 22–23 тыс рублей.

«Если бы не работал, как думаете, можно на такую пенсию жить?» — задался вопросом артист.

Ранее Лолита пожаловалась на бедственное положение. Певица отказывается жить на мизерную пенсию в 27 тысяч рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#выплаты
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#артист
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Сын Ирины Дубцовой и дочь Павла Худякова расстались
Артём Черницын и Антонина Худякова удалили совместные фото из соцсетей
20 марта 2025, 17:32

Ирина Дубцова, её сын Артём Черницын и Антонина Худякова (Фото: Instagram*, @dubtsova_official)

Артём Черницын, сын певицы Ирины Дубцовой и солиста группы Plazma Романа Черницына, и Антонина, дочь клипмейкера Павла Худякова, прекратили отношения. Бывшие возлюбленные удалили совместные фотографии из социальных сетей.
О романе Артёма и Тони стало известно прошлой весной. Пара вместе путешествовала, демонстрировала роскошную жизнь. Артём периодически дарил бывшей возлюбленной дорогие подарки.

Источник из окружения пары сообщил, что сын Дубцовой был не готов к серьёзным отношениям. Артём и Тоня разъехались ещё два месяца назад.
«Они сильно разругались. Артём вернулся в Москву, Тоня осталась в Америке, где давно живёт. Что там у них случилось, знают только они, но ребята очень разные», — рассказал инсайдер издания «СтарХит».
Он добавил, что Худякова уже строит планы на будущее, а Черницын пока не знает, как бы хотел устроить свою жизнь.

Антонина живёт в Лос-Анджелесе с 2021 года, она учится и занимается бальными танцами. Артём — студент факультета управления и политики МГИМО. Кроме этого, как рассказывала Дубцова, парень подрабатывает в автосалоне.

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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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