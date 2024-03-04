Собчак расплакалась от новой песни Аллы Пугачёвой

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Журналистка Ксения Собчак расплакалась после прослушивания новой песни Аллы Пугачёвой. Об этом сообщает издание «Утро.ру».
Накануне покинувшая Россию Алла Пугачёва впервые за долгое время выпустила новую песню. Она называется «Не беспокойся за меня» и повествует о судьбе. Своей песней Пугачёва призналась, что готова к любым поворотам судьбы и отметила, что довольна своей нынешней жизнью.
Тем самым она, вероятно, пыталась донести до поклонников, что не сожалеет о решении покинуть родину, подчёркивает «Утро.ру».
Ксения Собчак не прошла мимо нового трека и прокомментировала композицию. Она рассказала, что была в восторге от прослушанного. Песня настолько тронула телеведущую за живое, что она даже расплакалась.
Отметим, что на музыкальных площадках вышел новый альбом Аллы Пугачёвой под названием «P.S». Однако в него вошли всего лишь композиции, ранее исполненные на большом концерте в Кремле в 2019 году.
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Тем самым она, вероятно, пыталась донести до поклонников, что не сожалеет о решении покинуть родину, подчёркивает «Утро.ру».
Отметим, что на музыкальных площадках вышел новый альбом Аллы Пугачёвой под названием «P.S». Однако в него вошли всего лишь композиции, ранее исполненные на большом концерте в Кремле в 2019 году.
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Анастасия Чинкова