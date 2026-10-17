Актрису Елену Старостину экстренно доставили в больницу после ДТП

17 октября 2026, 18:04

Елена Старостина (Фото: Instagram* @lena_starostina_official)

Актриса Елена Старостина экстренно попала в больницу после ДТП. Об этом она сообщила в своём блоге.





Возвращение с кинофестиваля «Кадетский взгляд» оказалось сложным для 62-летней артистки.



Её самолёт уже подлетал к Москве, но рейс развернули обратно в Оренбург. Вынужденная перемена маршрута обернулась неприятностью: автомобиль Елены попал в ДТП.

«Машина, в которой я ехала, попала в аварию. Сидела на заднем сиденье, удар пришёлся на левую сторону. Скорая приехала через несколько минут. Первый раз в жизни такое», — рассказала Старостина.