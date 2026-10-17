Актрису Елену Старостину экстренно доставили в больницу после ДТП
Актриса Елена Старостина экстренно попала в больницу после ДТП. Об этом она сообщила в своём блоге.
Возвращение с кинофестиваля «Кадетский взгляд» оказалось сложным для 62-летней артистки.
Её самолёт уже подлетал к Москве, но рейс развернули обратно в Оренбург. Вынужденная перемена маршрута обернулась неприятностью: автомобиль Елены попал в ДТП.
«Машина, в которой я ехала, попала в аварию. Сидела на заднем сиденье, удар пришёлся на левую сторону. Скорая приехала через несколько минут. Первый раз в жизни такое», — рассказала Старостина.Она заявила, что получила ушибы и пережила сильнейший испуг. Медики обнадёжили артистку: угрозы для жизни и здоровья нет.