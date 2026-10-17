«Не передать словами»: Анита Цой объяснила свой восторг от кладбищ в Южной Корее

17 октября 2026, 16:40

Анита Цой рассказала о посещении экокладбища в Южной Корее

Анита Цой (Фото: Instagram* @anitatsoy)

Певица Анита Цой на мероприятии «День рождения МУЗ-ТВ. ЦСКА Арена. 30 лет» рассказала, что пришла в восторг от кладбищ в Южной Корее.





В беседе с NEWS.ru артистка заявила, что южнокорейские места захоронения выглядят как красивые парки, где растут только растения и нет надгробных памятников.

«Я была в Южной Корее на кладбище. Это одно из самых дорогих кладбищ, экокладбище. И там они не памятник ставят, они ставят небольшую табличку, но они деревья сажают, кусты. Ты заходишь — там такой красивый парк! Это просто не передать словами. Это уникальная история. Город озеленяется», — сказала Анита.