«Загород — это блажь»: Юлианна Караулова объяснила, почему переехала в мегаполис

17 октября 2026, 14:00

Караулова рассказала, почему променяла загородный дом на квартиру в мегаполисе

Юлианна Караулова (Фото: Telegram @karaulovalova)

Певица и телеведущая Юлианна Караулова на мероприятии «День рождения МУЗ-ТВ. ЦСКА Арена. 30 лет» сообщила, что рада переезду из загородного дома в городскую квартиру.





В беседе с NEWS.ru артистка отметила, что теперь тратит меньше времени на дорогу и может посвятить освободившиеся часы семье.

«Я из тех людей, кто считает, что загород — это, конечно, великолепно, но для меня, по крайней мере сейчас, с моим темпом, это, наверное, определённого уровня блажь, потому что тратится огромное количество времени на логистику, на дорогу. И я это время могла бы провести более продуктивно. Как минимум, я бы могла чаще видеть ребёнка, что я, собственно, сейчас и делаю», — рассказала Караулова.