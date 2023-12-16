Кристина Орбакайте после новогодних корпоративов вернётся в США

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Певица Кристина Орбакайте ненадолго вернулась в Россию, но уже купила билеты в США.
Mash пишет, что артистка вернётся в США после того, как отработает новогодние корпоративы в России. Участие певицы в корпоративах оценивают в 4,5 млн рублей.
По данным Mash, ценник на корпоративы в России Орбакайте снизила на 500 тысяч рублей, но райдер оставила прежним. Туда всё также входят требования люксового автопарка, лучший отель в городе, ЧОПовцы и полная секретность. В начале декабря певица вернулась в Россию и выступила на гала-концерте «Песня года».
Тг-канал сообщает, что отъезд в США планируется как минимум до конца февраля и позиционируется как отпуск. Затем артистка опять вернётся в РФ.
Читайте также:
Культовый сериал «Бандитский Петербург» получит продолжение спустя 20 лет
КП: Пугачёва после новогодних праздников перевезёт семью в Лондон
Пугачёву час допрашивали пограничники во время её визита в Россию
По данным Mash, ценник на корпоративы в России Орбакайте снизила на 500 тысяч рублей, но райдер оставила прежним. Туда всё также входят требования люксового автопарка, лучший отель в городе, ЧОПовцы и полная секретность. В начале декабря певица вернулась в Россию и выступила на гала-концерте «Песня года».
Читайте также:
Культовый сериал «Бандитский Петербург» получит продолжение спустя 20 лет
КП: Пугачёва после новогодних праздников перевезёт семью в Лондон
Пугачёву час допрашивали пограничники во время её визита в Россию
Мария Фирсова