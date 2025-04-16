Актрису «Ленкома» обвинили в вымогательстве 6 млн руб

Алена Митрошина (Фото: Instagram*/_alyona_mitroshina)
В вымогательстве шести миллионов рублей обвинил актрису театра «Ленком» Алену Митрошину кинопродюсер Данила Шарапов. Как пишет Mash, поводом послужило столкновение его сына на самокате с девушкой, в результате чего та сломала челюсть. Уточняется, что указанную сумму Митрошина потребовала через полтора года стабильной финансовой поддержки.
Инцидент произошел в июне 2023 года, когда Шарапов-младший столкнулся на самокате с Митрошиной, девушка получила тройной перелом. Стороны договорились решить вопрос миром, и кинопродюсер полностью платил за лечение Алены. Шарапов-старший сохранил переписку. Осенью того же года девушка вернулась к работе, а весной прошлого года она вновь потребовала денег.
Митрошина уверяет, что помощи ей никто не предлагал.
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*Запрещен в РФ
«Алёна и её окружение стали злоупотреблять своим положением и откровенно вымогали деньги за сохранение конфиденциальности в отношении второго участника происшествия, моего сына», — цитирует Шарапова Mash.
Митрошина уверяет, что помощи ей никто не предлагал.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов