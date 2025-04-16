«Чуть проголодалась»: DAVA показал свой поход в магазин для беременной Мари Краймбрери

Давид Манукян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Блогер Давид Манукян (Dava) заботится о своей беременной супруге Мари Краймбрери (Марина Жадан). В супермаркете он покупает ей все необходимое, включая «запрещенку»: печенье, вафли, круассаны и другие сласти.
«Чуть проголодалась малая», — произнес Dava, стоя у тележки, доверху набитой продуктами.При этом беременная исполнительница увидела, что в списке не хватает ее любимых шоколадных яиц.
«Понял, возвращаюсь в магазин», — добавил блогер.
Dava и Мари Краймбрери поженились в феврале этого года. Причем роспись совпала с днем рождения Манукяна. Он отмечал, что мечтал о статусе отца и мужа.
«В свои 32 — я абсолютно счастливый человек…» — говорил Манукян.Читайте также:
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