Носков не отдал, а Дидюля обмочился на ковёр: Пригожин вспомнил артистов, которые его подставили

Иосиф Пригожин (Фото: Телеграм, @iosifprigozhin)
Продюсер Иосиф Пригожин в одном из интервью признался, что некоторые из артистов обманывали его и подставляли. Так, певец Николай Носков не вернул ему деньги.
«<…> ведь мы с друзьями вложили в него несколько миллионов долларов. Он мне денег остался должен. Я простил», — сказал продюсер.Ещё хуже повёл себя музыкант Валерий Дидюля. Мало того, что он не раз подставлял Пригожина, так ещё и нанял бандитов, чтобы угрожать.
«Когда я дал ему контракт, он описался! Обмочился на ковёр, блин! Мне не стыдно говорить правду. У меня и свидетели есть. Дидюля подписал контракт, а когда получил успех и славу, привёл ко мне бандитов. Я договорился с „Тодесом“, придумал альбом „Фламенко“, устроил ему тур, гастроли — всё! Я всё оплачивал, деньги давал. А потом ко мне приезжала братва <…>. Для меня он просто скотина. Не боюсь этого говорить», — вспоминает Иосиф Игоревич.Пригожин также остался в обиде на Авраама Руссо. Много лет назад певец заявил, что Иосиф Игоревич заказал его. Продюсер заявил, что это ложь и клевета.
Ранее Пригожин был возмущён призывом к артистам бесплатно выступать 9 мая. Он напомнил, что на артистов работают целые коллективы, которые должны получать зарплату. Певцы и музыканты несут расходы на покупку и обслуживание дорогого оборудования и техники.
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