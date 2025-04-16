«Такое ощущение, что перед нами два разных человека»: 7 секретов молодости Павла Дурова

Павел Дуров (Фото: Instagram* @durov)
Когда смотришь на свежие фотографии Павла Дурова, невозможно не обратить внимание на его подтянутый силуэт, ровную осанку и уверенный взгляд. Этот образ трудно сопоставить с тем, каким он был 15 – 20 лет назад: тогда его считали «ботаником», с сутулой осанкой и начинающими залысинами.
Однако за это время он не только создал одну из самых популярных социальных сетей в рунете — «ВКонтакте», но и стал основателем мессенджера Telegram, который завоевал мировую популярность. Подробнее о том, как он сохраняет такую молодую внешность, читайте в материале «Радио 1».
Однако пик противостояния пришелся на 2014 год. К этому времени «ВКонтакте» стал колоссальным активом, но давление со стороны российских госорганов возросло. Дуров, не желая жертвовать своими принципами, принял решение: продал свои акции и покинул проект, который сам создал.
Эмигрировав, он не ушёл в тень. С нуля он запустил мессенджер Telegram, который быстро завоевал популярность. Но параллельно с профессиональными достижениями произошла ещё одна впечатляющая метаморфоза — Дуров преобразился из парня с залысинами и сутулой осанкой в спортивного и подтянутого мужчину. Многие, кто помнит его конец 2000-х, утверждают: «Такое ощущение, что перед нами два разных человека».
Павел сам часто слышит вопрос: «Как ты сохраняешь такую молодую внешность?» В ответ он делится своим опытом и принципами, которые помогли ему достичь гармонии между телом и духом.
Павел однажды назвал любовь «эмоциональным наркотиком» и подчеркнул, что не хочет зависеть от чувств и отношений.
Читайте также:
AFP: Павел Дуров покинул Францию после разрешения суда и направился в Дубай
Девушка Павла Дурова новыми фото опровергла слухи о беременности
Павел Дуров ещё год не сможет выехать из Франции, судебный процесс затягивается
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Путь к успехуПуть Дурова к успеху начался в период, когда в Америке разгорелся бум социальных сетей. Вдохновленный успехом Facebook, он начал разрабатывать свою концепцию, которая сначала вылилась в проект «Студенты.ру», а затем превратилась в «ВКонтакте». К 2007 году этот ресурс стал одной из самых посещаемых площадок в России.
Однако пик противостояния пришелся на 2014 год. К этому времени «ВКонтакте» стал колоссальным активом, но давление со стороны российских госорганов возросло. Дуров, не желая жертвовать своими принципами, принял решение: продал свои акции и покинул проект, который сам создал.
Эмигрировав, он не ушёл в тень. С нуля он запустил мессенджер Telegram, который быстро завоевал популярность. Но параллельно с профессиональными достижениями произошла ещё одна впечатляющая метаморфоза — Дуров преобразился из парня с залысинами и сутулой осанкой в спортивного и подтянутого мужчину. Многие, кто помнит его конец 2000-х, утверждают: «Такое ощущение, что перед нами два разных человека».
Павел сам часто слышит вопрос: «Как ты сохраняешь такую молодую внешность?» В ответ он делится своим опытом и принципами, которые помогли ему достичь гармонии между телом и духом.
Павел Дуров (Фото: Instagram* @durov)
Отказ от алкоголяДуров считает, что любые зависимые вещества негативно влияют на здоровье и ускоряют старение, притупляя интуицию.
Достаточный сонЭто один из самых сложных аспектов для него, так как работа иногда мешает придерживаться нормального режима. Тем не менее, он подчеркивает важность полноценного сна.
Не переедатьПавел предпочитает укладываться в одно-два приема пищи в день в пределах 6-часового окна, советуя избавиться от привычки перекусов.
Регулярные физические упражненияОн предпочитает прогулки, велосипед и плавание на открытом воздухе, а также работу с умеренными весами, избегая кардио в зале.
Ограничение стрессаДуров рекомендует придерживаться философии стоицизма и негативной визуализации, а также жить рядом с природой для снижения стресса.
Павел Дуров (Фото: Instagram* @durov)
Исключение или минимизация красного мясаМногие его знакомые, сохранившие молодость, отказались от мяса, предпочитая рыбу и морепродукты дикого улова.
Жизнь в одиночествеЭтот пункт вызывает споры. Дуров утверждает, что многие мужчины, выглядящие моложе своих лет, большую часть жизни провели в одиночестве. Он считает, что это дает независимость от чужих привычек и снижает уровень стресса.
Павел однажды назвал любовь «эмоциональным наркотиком» и подчеркнул, что не хочет зависеть от чувств и отношений.
Читайте также:
AFP: Павел Дуров покинул Францию после разрешения суда и направился в Дубай
Девушка Павла Дурова новыми фото опровергла слухи о беременности
Павел Дуров ещё год не сможет выехать из Франции, судебный процесс затягивается
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дарья Осипова