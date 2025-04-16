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«Такое ощущение, что перед нами два разных человека»: 7 секретов молодости Павла Дурова

Павел Дуров (Фото: Instagram* @durov)

Павел Дуров (Фото: Instagram* @durov)

Когда смотришь на свежие фотографии Павла Дурова, невозможно не обратить внимание на его подтянутый силуэт, ровную осанку и уверенный взгляд. Этот образ трудно сопоставить с тем, каким он был 15 – 20 лет назад: тогда его считали «ботаником», с сутулой осанкой и начинающими залысинами.
Однако за это время он не только создал одну из самых популярных социальных сетей в рунете — «ВКонтакте», но и стал основателем мессенджера Telegram, который завоевал мировую популярность. Подробнее о том, как он сохраняет такую молодую внешность, читайте в материале «Радио 1».

Путь к успеху

Путь Дурова к успеху начался в период, когда в Америке разгорелся бум социальных сетей. Вдохновленный успехом Facebook, он начал разрабатывать свою концепцию, которая сначала вылилась в проект «Студенты.ру», а затем превратилась в «ВКонтакте». К 2007 году этот ресурс стал одной из самых посещаемых площадок в России.

Однако пик противостояния пришелся на 2014 год. К этому времени «ВКонтакте» стал колоссальным активом, но давление со стороны российских госорганов возросло. Дуров, не желая жертвовать своими принципами, принял решение: продал свои акции и покинул проект, который сам создал.

Эмигрировав, он не ушёл в тень. С нуля он запустил мессенджер Telegram, который быстро завоевал популярность. Но параллельно с профессиональными достижениями произошла ещё одна впечатляющая метаморфоза — Дуров преобразился из парня с залысинами и сутулой осанкой в спортивного и подтянутого мужчину. Многие, кто помнит его конец 2000-х, утверждают: «Такое ощущение, что перед нами два разных человека».

Павел сам часто слышит вопрос: «Как ты сохраняешь такую молодую внешность?» В ответ он делится своим опытом и принципами, которые помогли ему достичь гармонии между телом и духом.

Павел Дуров (Фото: Instagram* @durov)

Отказ от алкоголя

Дуров считает, что любые зависимые вещества негативно влияют на здоровье и ускоряют старение, притупляя интуицию.

Достаточный сон

Это один из самых сложных аспектов для него, так как работа иногда мешает придерживаться нормального режима. Тем не менее, он подчеркивает важность полноценного сна.

Не переедать

Павел предпочитает укладываться в одно-два приема пищи в день в пределах 6-часового окна, советуя избавиться от привычки перекусов.

Регулярные физические упражнения

Он предпочитает прогулки, велосипед и плавание на открытом воздухе, а также работу с умеренными весами, избегая кардио в зале.

Ограничение стресса

Дуров рекомендует придерживаться философии стоицизма и негативной визуализации, а также жить рядом с природой для снижения стресса.

Павел Дуров (Фото: Instagram* @durov)

Исключение или минимизация красного мяса

Многие его знакомые, сохранившие молодость, отказались от мяса, предпочитая рыбу и морепродукты дикого улова.

Жизнь в одиночестве

Этот пункт вызывает споры. Дуров утверждает, что многие мужчины, выглядящие моложе своих лет, большую часть жизни провели в одиночестве. Он считает, что это дает независимость от чужих привычек и снижает уровень стресса.

Павел однажды назвал любовь «эмоциональным наркотиком» и подчеркнул, что не хочет зависеть от чувств и отношений.

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«Никогда с ними не сравнюсь»: друг Паши Техника о его отношении к Цою и Высоцкому
Лука Сафронов: Паша Техник уважал творчество Цоя
16 апреля 2025, 17:42

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashalive)

Рэпер Паша Техник уважал творчество таких мэтров, как Владимир Высоцкий и Виктор Цой, рассказал aif.ru друг Техника Лука Сафронов-Затравкин.
«Я спрашивал у него: что ты думаешь про Цоя, про Высоцкого? Он говорил: «Я никогда с ними не сравнюсь», — прокомментировал собеседник.
Лука Сафронов-Затравкин добавил, что Техник ездил к стене Виктора Цоя в арт-кластере в Петербурге. Друг почившего рэп-исполнителя уточнил, что была еще одна — на гараже, которую потом закрасили.

О том, что поклонники Паши Техника разрисовали стену Цоя на Арбате в Москве, сообщалось 12 апреля. Некоторые посчитали такой поступок вандализмом. Паша Техник скончался в 40 лет в результате септического шока и полиорганной недостаточности 4 апреля.

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Продюсер Вольтов сомневается в решении Юры Борисова заключить контракт в Голливуде
Продюсер Вольтов считает, что Юре Борисову лучше сотрудничать с агентом
16 апреля 2025, 16:46

Юра Борисов (Фото: Телеграм, @uyranorysov)

Недавно 32-летний актёр Юра Борисов после триумфа фильма «Анора», в котором он снялся, подписал контракт с голливудским агентством United Talent Agency (UTA). После публикации этой новости многие решили, что Юре будут предлагать работу с мировыми звёздами кино. Однако, российский журналист, бизнес-тренер и продюсер Евгений Вольтов не уверен, что контракт с агентством поможет Борисову стать голливудской звездой. По его словам, у российского актёра получилось бы закрепиться на Западе и без агентства, причём даже быстрее, чем с ним. Он также отметил, что молодой звезде лучше отдавать предпочтение агенту, а не агентству.
«Потому что в агентстве новый артист — всегда 46-й на очереди справа. И именно наличие звёздных кейсов у этого самого агентства — далеко не гарант качества! Потому что сначала оно преследует интересы флагманов», — цитирует слова Вольтова издание «7Дней.ru».
Продюсер также рассказал, как найти хорошего агента: при первой встрече надо расспросить о проектах, которые он реализовал с нуля, сколько это стоило и как он работал.
«Хороший специалист легко поделится кейсами, потому что делал их сам. Сомнительный же предложит поискать целевую аудиторию, походить на светские мероприятия и потестировать разные образы на фотосессии за два миллиона рублей», — объяснил эксперт.
Ранее актёр Марк Эйдельштейн поделился впечатлениями от встречи с Канье Уэстом, которая прошла в напряжённой атмосфере. Так, он и Юра Борисов столкнулись с рэпером в лифте. Музыкант начал очень пристально разглядывать худи Юры, а после заявил, что одежда Борисова — копия его бренда, и обвинил русских актёров в краже дизайна.

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Чистый Четверг 17 апреля: какие традиции нужно соблюсти в этот день, а что лучше отложить на потом, приметы
16 апреля 2025, 16:40

Фото: iStock/sedmak

17 апреля великий праздник — Чистый четверг, который в православной традиции отмечается накануне Великой пятницы, в Страстную неделю. Этот день считается важным этапом подготовки к Пасхе и символизирует духовное и физическое очищение. О традициях и особенностях Великого четверга читайте в материале «Радио 1».


История праздника


История Чистого четверга тесно связана с событиями, описанными в Евангелии. В этот день Иисус Христос установил главное таинство христианской церкви — Евхаристию, во время которой верующие причащаются хлебом и вином, символизирующими тело и кровь Христа.

Также в Чистый четверг Иисус омыл ноги своим ученикам, что стало символом смирения и любви к ближнему.

Этот день получил своё название из-за установления Церковью традиции очищения и подготовки к Пасхе. В этот день верующие стремятся очистить свою душу и тело, соблюдая определённые обряды и традиции.

Традиции и обычаи


Фото: iStock/A.Greeg

В Чистый четверг принято посещать церковную службу, на которой читаются отрывки из Евангелия о Тайной вечере, предательстве Иуды и о молитве Христа в Гефсиманском саду. Верующие также стараются исповедаться и причаститься.

Одним из распространенных обычаев является уборка дома, символизирующая очищение от грехов и подготовку к празднованию Пасхи. Также в этот день принято начинать приготовление пасхальных блюд.

В старину на Руси в Чистый четверг было принято подниматься на рассвете и совершать омовения до того, как солнце покажется из-за горизонта, и с хорошими мыслями приступать к приготовлениям к Пасхе.

В Чистый четверг существует обычай святить соль. Соль, освященная в этот день, нашими предками применялась как лекарство.

В этот день принято красить яйца и печь куличи. В пятницу и субботу вспоминают о распятии и погребении Иисуса Христа, поэтому верующие соблюдают строгий пост. Приготовление праздничных блюд в эти дни не соответствует духу поста.

Что не стоит делать в чистый четверг


В этот день не разрешается устраивать шумные застолья и употреблять алкоголь. Радоваться можно, но умеренно.

Не стоит вступать в споры и проявлять враждебность. День предназначен для духовного очищения, а не для раздоров.

В преддверии Воскресения, в Страстную седмицу, не следует заниматься уборкой на кладбище. Пасха — это день великой радости, олицетворяющий победу жизни над смертью, и не время предаваться печали у могил родных.

Приметы


Фото: iStock/Marina Fistina

  • Если в Чистый четверг стоит хорошая погода — лето будет ранним и тёплым.
  • Тесто на куличи получаются пышными — жди счастливый год.
  • Наводить чистоту после Страстного четверга — всё равно что проспать именины.
  • Какая погода на Чистый четверг, такая же будет и на Вознесение.
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#пасха
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#приметы
#статьи
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Ложь, суды и ДНК: Тимур Еремеев обвинил адвокатов Карины Мишулиной, которые его оклеветали
16 апреля 2025, 16:35

Тимур Еремеев (фото: Instagram* / timureremeev)

В 2017 году Тимур Еремеев громко заявил, что его биологическим отцом является известный актёр Спартак Мишулин. Визуальное сходство действительно налицо, однако вдова артиста и его дочь Карина отказываются признавать эту версию.
После долгого молчания Еремеев вновь заговорил о непростой истории своей семьи. Он рассказал, что около семи лет назад Карина, которую он считает своей сестрой, наняла адвокатов, действия которых, по его мнению, были нечестными. Юристы распространили ложные обвинения в его адрес, приписав ему поступки, которых он не совершал.

«Майя Сандлер, которая сходу наговорила в мой адрес столько, что Минюст обязал Адвокатскую Палату провести заседание и Сандлер сделали дисциплинарное взыскание. Затем был Игорь Симонов, который, как мне кажется, пытался быть адекватным реалистом, но был заменен на Валерия Панасюка», — рассказал Тимур.

Именно с его приходом, как утверждает Тимур, начались по-настоящему странные события — появились неизвестные люди, которые распространяли ложные и порочащие сведения, обвиняли его в несуществующих преступлениях и рассказывали небылицы.

Актёр сериала «Отель Элеон» подозревает, что Панасюк привлекал фальшивых свидетелей, которые, вероятно, за вознаграждение распространяли клевету.

Многие годы Тимур хранил молчание, но в 2017 году он прошёл ДНК-тест, который подтвердил его родство со Спартаком Мишулиным. Несмотря на результат экспертизы, Карина отказывается признавать его братом, считая, что тест дал сбой. Повторно сдавать биоматериал она не стала.

Напомним, Спартак Мишулин скончался 17 июля 2005 года. Официально он состоял в браке только один раз — с Валентиной Константиновной, матерью Карины.

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Из роддома забирал Тилль Линдеман: как сейчас выглядят дочери Светланы Лободы и от кого она родила младшую?
16 апреля 2025, 16:25

Светлана Лобода (Фото: Instagram*/lobodaofficial)

Уже долгое время Светлана Лобода не дает концертов в РФ и все реже появляется в новостях. О своей личной жизни она практически не говорит. Даже лицо младшей дочери певица показала спустя два года после рождения.
Женщина вместе с дочерьми живет в Латвии. Там, в ОАЭ и на Кипре у певицы есть недвижимость. Певица с эффектной внешностью крайне аккуратно комментировала свою жизнь в социальных сетях. Однако когда романы в своей жизни скрывать было почти невозможно, Светлана признавалась в них. После рождения дочери Евы в 2011 году, женщина раскрыла правду об отце. Им оказался хореограф Андрей Царь. Но у девочки сейчас фамилия Лавандовская. Известно, что Светлана жила в старой части города Риги. Ева ходила в местную школу.

(Фото: Instagram*/lobodaofficial)

Младшей дочери Лободы сейчас семь лет. Она энергична, активна и неугомонна. Воспитывает женщина дочерей в строгости, иногда хвалит, поощряя за полезные дела. Светлана не раскрыла имя отца младшей дочери Матильды. Но было известно, что из роддома ее забирал Тилль Линдеманн, лидер группы Rammstein. Люди начали строить догадки.

Младшая дочь Светланы Лободы (Фото: Instagram*/lobodaofficial)

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