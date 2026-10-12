«Я должен вернуться»: Иракли рассказал о клинической смерти и сущностях в чёрном коридоре

12 октября 2026, 16:03

Певец Иракли пережил микроинсульт и оказался на грани жизни и смерти

Иракли (Фото: Instagram* / @irakli_music)

Певец Иракли поделился историей о пережитом несколько лет назад микроинсульте. По словам артиста, тогда он столкнулся с клинической смертью и испытал нечто, что навсегда изменило его отношение к жизни.





Воспоминаниями музыкант поделился в новом выпуске «Шоу Воли». Иракли рассказал, что увиденное напоминало описания из фильмов и книг: он оказался в чёрном коридоре, заметил свет в конце туннеля и, как утверждает, видел некие сущности.





«Я попал, как в фильмах и книгах описано, в черный коридор. Был микроинсульт. Я помню сущности, страшно, свет в конце туннеля. Но что-то тебя охраняет», — вспомнил артист.

«Для меня это был переломный момент, потому что я попал туда, куда уходят души. И мне задали вопрос, остаюсь ли я здесь или возвращаюсь. И я сказал, что должен вернуться», — поделился певец.