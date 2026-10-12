«Я должен вернуться»: Иракли рассказал о клинической смерти и сущностях в чёрном коридоре
Певец Иракли пережил микроинсульт и оказался на грани жизни и смерти
Певец Иракли поделился историей о пережитом несколько лет назад микроинсульте. По словам артиста, тогда он столкнулся с клинической смертью и испытал нечто, что навсегда изменило его отношение к жизни.
Воспоминаниями музыкант поделился в новом выпуске «Шоу Воли». Иракли рассказал, что увиденное напоминало описания из фильмов и книг: он оказался в чёрном коридоре, заметил свет в конце туннеля и, как утверждает, видел некие сущности.
«Я попал, как в фильмах и книгах описано, в черный коридор. Был микроинсульт. Я помню сущности, страшно, свет в конце туннеля. Но что-то тебя охраняет», — вспомнил артист.По словам Иракли, пережитое стало для него переломным моментом. Он описал происходящее как встречу с чем-то потусторонним и заявил, что в тот момент перед ним будто бы встал выбор — остаться или вернуться к жизни.
«Для меня это был переломный момент, потому что я попал туда, куда уходят души. И мне задали вопрос, остаюсь ли я здесь или возвращаюсь. И я сказал, что должен вернуться», — поделился певец.