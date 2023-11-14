Актрису сериала «Папины дочки. Новые» шантажируют распространением личных данных

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Актрису Полину Денисову, исполнившую роль Софии в сериала «Папины дочки. Новые» шантажируют распространением личных данных, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
19-летней актрисе начали поступать угрозы через мессенджеры и социальные сети. Шантажисты угрожают распространить её личную информацию, а за молчание требуют выкуп. Потом неизвестные начали угрожать сделать рассылку о терактах от имени актрисы. В сообщениях, якобы, будет содержаться информация о минировании столичный учебных заведений, ТЦ и метро.
Девушка долго игнорировала шантажистов, однако, позже, они переключились на угрозы её родственникам и близким. Отмечается, что во время звонка Денисовой шантажист говорил на украинском языке.
Актриса не выдержала и написала заявление в полицию.
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Девушка долго игнорировала шантажистов, однако, позже, они переключились на угрозы её родственникам и близким. Отмечается, что во время звонка Денисовой шантажист говорил на украинском языке.
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Евгения Парфентьева