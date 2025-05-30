Актрису Юлию Пересильд засняли в объятиях предполагаемого бойфренда Милашина
Артистку Юлию Пересильд засняли в объятиях ее предполагаемого бойфренда-кинооператора Михаила Милашина. Кадры показал Telegram-канал портала Super.ru.
Недавно старшая дочь звезды «Вызова» Анна встретила 16-летие. Событие отметили в одном из московских ресторанов. Общественность наблюдала за виновницей торжества, проводившей вечер в компании певца Ивана Дмитриенко.
Михаил Милашин подарил Юлии цветы, крепко обняв ее. Женщина в ответ наградила его поцелуем в щеку. СМИ писали, что они познакомились во время съемок драмы «Красавица», где Юлия играла главную героиню. Ходили слухи, что у Михаила и Юлии роман, но никто эту информацию официально не подтверждал.
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