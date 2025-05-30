Директор БКЗ «Октябрьский» отреагировала на угрозу наказания из-за инцидента с Филиппом Киркоровым
Директор БКЗ «Октябрьский»: Киркоров был в хорошем состоянии после концерта
Директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович прокомментировала новость о том, что площадке грозит штраф до 800 тыс рублей из-за нарушения мер безопасности, после того, как певец Филипп Киркоров получил ожог в ходе концерта. Об этом информирует «Абзац».
«Я слышала об этом, но не хочу комментировать эту тему. Филипп Бедросович уезжал от нас в хорошем настроении и в хорошем состоянии», — пояснила Лавринович.
Напомним, во время концерта в БКЗ «Октябрьский» у Филиппа Киркорова загорелся рукав куртки во время номера с пиротехникой. Артист получил ожог второй степени. В настоящее время врачи борются за здоровье поп-короля. В больнице Киркоров лежит уже несколько недель. Сам исполнитель заявлял, что никого не винит в произошедшем.
*Запрещен в РФ