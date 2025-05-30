Директор БКЗ «Октябрьский» отреагировала на угрозу наказания из-за инцидента с Филиппом Киркоровым

30 мая 2025, 15:59

Директор БКЗ «Октябрьский»: Киркоров был в хорошем состоянии после концерта

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

Директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович прокомментировала новость о том, что площадке грозит штраф до 800 тыс рублей из-за нарушения мер безопасности, после того, как певец Филипп Киркоров получил ожог в ходе концерта. Об этом информирует «Абзац».







«Я слышала об этом, но не хочу комментировать эту тему. Филипп Бедросович уезжал от нас в хорошем настроении и в хорошем состоянии», — пояснила Лавринович.