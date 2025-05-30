Заставлял жену делать аборты и пил на фоне депрессии: трагедия Александра Демьяненко, навсегда застрявшего в одной роли
Александр Демьяненко получил широкую известность благодаря роли студента Шурика в комедиях Леонида Гайдая. Однако в реальной жизни актёр не разделял наивности и оптимизма своего персонажа. Несмотря на всенародную любовь, он до конца жизни оставался в тени своего экранного образа и тяжело переживал навязанный ярлык. О жизни и смерти Александра Демьяненко расскажет «Радио 1».
Биография Александра Демьяненко: детство и ранние шаги в искусствеАлександр Демьяненко родился в Свердловске. Его отец был актёром и преподавателем актёрского мастерства. Будущий артист с детства посещал оперу и консерваторию, а позже самостоятельно записался в кружок театральной самодеятельности. Именно в «народном театре» он впервые вышел на сцену.
В 1954 году Демьяненко пытался поступить в Школу-студию МХАТ, но не прошёл по конкурсу. После этого он поступил на юридический факультет, но через год вновь попытал удачу и уехал в Москву, где на вступительном экзамене читал стихотворение про Лиду — ту самую сцену, которая позже вошла в «Кавказскую пленницу».
Его талант оценили по достоинству: Демьяненко приняли сразу в два вуза — ГИТИС и «Щуку». Он выбрал ГИТИС, следуя по стопам отца.
Начало карьеры: первые роли и успех на экранеЕщё в студенчестве Демьяненко дебютировал в кино, сыграв в фильме «Ветер». За ним закрепилось амплуа интеллигентного и немного наивного молодого человека. После окончания института он начал работать в Московском драматическом театре имени Маяковского, параллельно снимаясь в кино. «Все начинается с дороги», «Мир входящему», «Карьера Димы Горина» — каждая новая роль прибавляла ему известности.
Позже по приглашению «Ленфильма» переехал в Ленинград.
Судьбоносная встреча с Гайдаем и роль ШурикаВ 1964 году режиссёр Леонид Гайдай искал исполнителя главной роли в новой комедии по мотивам «Несерьёзных историй». На роль Шурика пробовались многие, даже молодой Евгений Петросян. Но, по его словам, он сам отказался — образ казался слишком лиричным, а ему хотелось играть комедийных героев.
Именно Петросян порекомендовал Гайдаю обратить внимание на Александра Демьяненко. Именно он в итоге сыграл Шурика в фильме «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». Картина принесла актёру мгновенную популярность, но вместе с ней — и профессиональные ограничения. С этого момента зрители ассоциировали его исключительно с образом Шурика.
Демьяненко страдал от этого, ощущал, как актёрская судьба зашла в тупик. И хотя он продолжал сниматься, работать в озвучке и театре, ощущение «запертого образа» не покидало его до конца жизни.
«Я вам не Шурик!»: не герой, а приговорАлександр Демьяненко никогда не был классическим красавцем, но миллионы зрителей обожали его за образ добродушного очкарика Шурика. На экране — весёлый, наивный и обаятельный, в жизни — замкнутый, тревожный, уставший от внимания. Когда к нему на улице обращались: «Шурик!», Демьяненко начинал злиться. Со временем раздражение переросло в агрессию, а позже — в социофобию. Он начал избегать людей, сторониться журналистов и прятаться от объективов.
«Я — не Шурик! Я — Александр Сергеевич!», — всегда говорил он.
Коллеги считают, что судьба Демьяненко — это не просто несчастный случай, а затянувшаяся на всю жизнь драма. Режиссёры так и не смогли раскрыть всю глубину его таланта, личная жизнь пошла под откос, а психологическое здоровье актера ухудшалось.
Кинофестиваль «Кинотавр»В 1991 году Александра Сергеевича пригласили на фестиваль «Кинотавр» в качестве почётного гостя. Организаторы были уверены, что звезда такого масштаба произведёт фурор. Но всё пошло не по сценарию. Демьяненко отказался выходить на красную дорожку, сославшись на головную боль и проблемы со зрением. Он закрылся в гостиничном номере и не покидал его до конца мероприятия.
Подобное поведение стало обычным делом: актёр перестал давать интервью, назначал встречи только поздно вечером, чтобы его не узнали. На улицу выходил исключительно в тёмных очках.
Личная жизнь: страхи сильнее любвиПервый брак с Мариной длился почти два десятилетия. Женщина всю себя посвятила семье, оставив карьеру театроведа, и всячески помогала мужу в профессии. Демьяненко болезненно боялся отцовства и требовал от жены делать аборты.
Семейное счастье постепенно разрушалось: после звездной роли у Гайдая актер начал лечить депрессию алкоголем. Постепенно они отдалились и стали чужими людьми. В итоге Александр просто собрал свои вещи и ушел.
Вторая супруга, Людмила Неволина, стала для него не только женой, но и своеобразной нянькой. Она приняла его со всеми страхами, тревогами и замкнутостью. Они познакомились на киностудии Ленфильм, где он занимался озвучиванием, а она работала звукорежиссёром.
«Вас просто не существует»: спрятался в туалетеОднажды коллеги с Ленинградской киностудии пришли поздравить Демьяненко с днем рождения — без предупреждения, с тортом и шарами они пришли к нему домой. Актёр встретил их с улыбкой, сделал вид, что рад и даже пригласил за стол.
Но спустя несколько минут вдруг исчез. Жена нашла его в ванной комнате — он заперся изнутри и отказывался выходить, снова и снова повторяя одну и ту же фразу: «Вас не существует».
Не Шурик, а актёр с трагической судьбойЗа свою карьеру Демьяненко сыграл более сотни ролей, работал в театрах Москвы и Ленинграда, озвучивал зарубежные и отечественные фильмы. Однако режиссёры продолжали видеть в нём исключительно Шурика. Даже в театре, где он блестяще играл драматические роли, его увольняли с формулировкой: «Шурики нам не нужны».
Один из таких увольнений закончился для него первым инфарктом. Он пережил его молча, никому ничего не сказав. К 60 годам Демьяненко выглядел намного старше своих лет. Он стал затворником, не общался с коллегами, отказывался от интервью и не появлялся на светских мероприятиях.
Последний кадрВ 1990-е годы, когда большинство артистов ездили с творческими вечерами, Демьяненко не мог себе этого позволить — публичность была для него мучением. Спасением стала работа в дешёвом ситкоме «Клубничка», который снимался без перерыва. Именно там у актёра случился сердечный приступ. Он скрыл это даже от жены.
Позже стало ясно, что ему необходима операция. Но когда он наконец решился, было уже поздно. За неделю до госпитализации, 22 августа 1999 года Александр Демьяненко умер в возрасте 62 лет.
На его могиле нет фотографии, званий или эпитафий. Только скромная надпись. Последний выбор замкнутого и страдающего человека, который всю жизнь пытался избавиться от чужого образа — и так и не сумел.