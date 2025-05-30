30 мая 2025, 15:10

Александр Демьяненко (фото: кадр из фильма «Кавказская пленница»)

Александр Демьяненко получил широкую известность благодаря роли студента Шурика в комедиях Леонида Гайдая. Однако в реальной жизни актёр не разделял наивности и оптимизма своего персонажа. Несмотря на всенародную любовь, он до конца жизни оставался в тени своего экранного образа и тяжело переживал навязанный ярлык. О жизни и смерти Александра Демьяненко расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Александра Демьяненко: детство и ранние шаги в искусстве Начало карьеры: первые роли и успех на экране Судьбоносная встреча с Гайдаем и роль Шурика «Я вам не Шурик!»: не герой, а приговор Кинофестиваль «Кинотавр» Личная жизнь: страхи сильнее любви «Вас просто не существует»: спрятался в туалете Не Шурик, а актёр с трагической судьбой Последний кадр

Биография Александра Демьяненко: детство и ранние шаги в искусстве

Александр Демьяненко (фото: кадр из фильма «Кавказская пленница»)



Начало карьеры: первые роли и успех на экране

Судьбоносная встреча с Гайдаем и роль Шурика

Александр Демьяненко (фото: кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»)



«Я вам не Шурик!»: не герой, а приговор

«Я — не Шурик! Я — Александр Сергеевич!», — всегда говорил он.

Кинофестиваль «Кинотавр»

Личная жизнь: страхи сильнее любви

Александр Демьяненко (фото: кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»)



«Вас просто не существует»: спрятался в туалете

Не Шурик, а актёр с трагической судьбой

Александр Демьяненко (фото: кадр из фильма «Кавказская пленница»)



Последний кадр