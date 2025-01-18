Отъезд отца из РФ, воспитание сына и другие тайны Алисы Гребенщиковой: как живет актриса, которой приписывали роман с Авербухом

Алиса Гребенщикова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Чем известна Гребенщикова
Алиса Гребенщикова родилась 12 июня 1978 года в Санкт-Петербурге. Окончила петербургскую академию театрального искусства.
«Своей фамилией я стала гордиться, как это ни смешно звучит, благодаря Лизе Боярской. В одном интервью она так хорошо говорила про семью, про родных, что и я подумала — почему же я должна стыдиться, скрывать, что я Гребенщикова? Мой сын, кстати сказать, тоже Гребенщиков», — признавалась актриса.
В кино Гребенщикова дебютировала в 1997 году в картине «Американка». Также Гребенщикова снималась в лентах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Любовь-морковь», «Формула стихии» и других. Всего в ее фильмографии насчитывается более 80 работ.
Роман на льду и тайна рождения сына
В 2007 году Гребенщикова участвовала в программе «Ледниковый период» вместе с фигуристом Алексеем Тихоновым. Пара заняла третье место. Потом в биографии актрисы были еще ледово-танцевальные проекты, однако публике запомнился именно 2007 год. Дело в том, что Алиса слишком много времени проводила с наставником Ильей Авербухом (на тренировках и после), и им даже приписывали служебный роман.
После проекта Алиса родила сына Алексея. Несмотря на то, что артистка на тот момент состояла в зарегистрированных отношениях с оператором и продюсером Сергеем Дандуряном, отцовство приписывали именно Авербуху. Тем более, сразу после рождения сына отношения в семье сильно испортились, и вскоре этот брак распался. Алиса осталась с маленьким ребенком на руках, однако смогла преодолеть все трудности.
«Мне очень хотелось вместе с Сережей оказаться на одной волне полнейшего счастья, но не получилось. Началась череда каких-то случайностей, недопонимания, недомолвок. Однажды после брошенной Сережей в сердцах фразы „Уходи!“ я собрала вещи и ушла», — вспоминала Гребенщикова.
Сегодня Алексею уже исполнилось 16 лет. Он носит фамилию матери.
Как на карьеру Гребенщиковой повлиял отъезд ее отца
Отец Алисы Гребенщиковой Борис Гребенщиков* уехал из России в Великобританию в 2022 году, осудив проведение спецоперации и действия российских властей. Также музыкант признавался, что направляет Украине финансовую помощь.
В 2022 году, когда многие СМИ заявляли, что отъезд певца сломает жизнь его дочери, она хвасталась насыщенным графиком.
Что касается спецоперации и ситуации на Украине, то актриса никогда не делала публичных заявлений. Также она избегает вопросов об отъезде и действиях своего отца. Примечательно, что Гребенщикова не собирается уезжать из России.
Чем сейчас занимается Гребенщикова
Алисе Гребенщиковой – 46 лет. Она продолжает творческую деятельность и живет в РФ. Актриса задействована в постановках «Спасти рядового Гамлета», «Васса Железнова», «Женщины Есенина», «Онегин», «Нежданно-негаданно» и «Мужской аромат. Оркестр».
В 2023 году актриса снялась в документальной картине «МХАТ. Верю!». В ближайшее время также должна выйти драма «София. Я есмь» с ее участием.
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*Внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов