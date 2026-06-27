Актёр Алексей Панин* задолжал налоговой 2,5 млн рублей

27 июня 2026, 10:39

Алексей Панин* (Фото: Instagram* @alexeypaninn)

Актёр Алексей Панин* задолжал Федеральной налоговой службе почти 2,5 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, финансовые трудности преследуют иноагента на протяжении нескольких лет.