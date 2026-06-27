Актёр Алексей Панин* задолжал налоговой 2,5 млн рублей
Актёр Алексей Панин* задолжал Федеральной налоговой службе почти 2,5 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, финансовые трудности преследуют иноагента на протяжении нескольких лет.
В сентябре 2025 года Панину* удалось избежать взыскания 411 тысяч рублей по кредитным обязательствам. Судебные приставы закрыли исполнительное производство, поскольку не обнаружили ни самого артиста, ни его имущества, ни денежных средств на счетах. При этом за ним сохраняется долг по налогам и сборам в размере около 212 тысяч рублей.
В настоящее время Алексей* проживает в Лос-Анджелесе. Вместе с актрисой Ольгой Силиной он занят в спектакле «Скамейка», цена билетов на который варьируется от трёх до девяти тысяч рублей. Постановка уже прошла в США и Испании, а осенью её покажут в Великобритании. Кроме того, Панин* снялся в фильме «Мой отец хочет пиво» вместе со своей 18-летней дочерью Анной.
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