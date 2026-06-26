Юрий Стоянов рассказал об одной из причин упадка «Городка»

26 июня 2026, 21:35

Юрий Стоянов связал упадок «Городка» с изменениями в законодательстве

Юрий Стоянов (Фото: кадр из сериала «Гости из прошлого»)

Юрий Стоянов связал упадок передачи «Городок» с изменениями в законодательстве. Об этом сообщает ТАСС.





В беседе с агентством народный артист России напомнил, что шоу потеряло постоянную рубрику «Приколы нашего Городка» со скрытой камерой после вступления в силу новых требований.

«Как только ушла эта рубрика, количество такого непредсказуемого юмора ушло из передачи. Потому что что может быть интереснее живых людей, идущих тебе навстречу, — ничего! Ты никогда не напишешь то, что может выдать живой человек своей живой реакцией на провокационную ситуацию», — отметил Юрий Николаевич.