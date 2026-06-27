Александр Шепс впервые за долгое время ответил на вопросы о личной жизни

27 июня 2026, 10:06

Александр Шепс (Фото: Telegram @alexandersheps)

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс впервые за долгое время коротко пообщался с прессой о личной жизни на премьере сериала «Зовите Витю».





Экстрасенс, традиционно привлекающий внимание поклонниц, с улыбкой прокомментировал свою востребованность у женской аудитории. В беседе с корреспондентом Super он заявил, что большое количество поклонниц его не тяготит, а наоборот, радует.



Однако Шепс не стал углубляться в детали романтических отношений. На прямой вопрос о личной жизни он ответил дипломатично, но дал понять, что в этом направлении у него всё благополучно.

«Я бы не хотел сейчас распространяться о личной жизни, но у меня всё прекрасно», — отметил он.