Актёр Аристарх Венес рассказал о новых проектах: испытания, «Титаны» и собственное шоу
В своём Telegram-канале Аристарх Венес откровенно ответил на вопросы подписчиков о будущих проектах и планах в шоу-бизнесе.
На вопрос о возможности участия в других реалити-играх, например, в «Сокровищах императора», актёр признался, что любит форматы с испытаниями на силу, ловкость, выносливость и логику. Однако в новом сезоне этого шоу он точно участвовать не будет.
Что касается шоу «Титаны», Венес с энтузиазмом заявил, что хотел бы принять участие. Для этого ему потребуется вернуть форму времён «Звёзд в джунглях-2», о чём он обещал рассказать позже.
Кроме того, подписчики интересовались, не хочет ли Аристарх попробовать себя в роли ведущего. Актёр рассказал, что ранее уже имел опыт в «СТС зажигает суперзвезду-2» вместе с Кириллом Емельяновым. Сегодня он уверен, что готов вести собственный проект и с удовольствием этим займётся.
