Оксана Самойлова встретилась с голливудским актёром Джейсоном Стэйтемом в ОАЭ
Оксана Самойлова посетила Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби, где её ждал неожиданный сюрприз — встреча с голливудским актером Джейсоном Стэйтемом.
На мероприятии Самойлова выглядела стильно и дерзко: она выбрала футболку и укороченные джинсы с заниженной талией, дополнив образ кепкой, надетой козырьком назад. Видео встречи актрисы и актера появилось в её соцсетях.
Когда Оксана подошла к Стэйтему, он тепло поприветствовал её и с широкой улыбкой пожал руку. В этот момент рядом находилась Кристина Романова, избранница бизнесмена Владислава Доронина.
Сейчас многодетная мама, которая проживает развод с рэпером Джиганом, демонстрирует активный образ жизни и светские активности.
Читайте также: