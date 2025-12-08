Оксана Самойлова встретилась с голливудским актёром Джейсоном Стэйтемом в ОАЭ

08 декабря 2025, 18:30

Оксана Самойлова встретилась с Джейсоном Стэйтемом на Гран-при «Формулы-1»

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова посетила Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби, где её ждал неожиданный сюрприз — встреча с голливудским актером Джейсоном Стэйтемом.