Лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков задолжал ФНС миллионы
У лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова возникли налоговые сложности: в его ИП значится задолженность в размере 1 939 127 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Для артиста с внушительными концертными оборотами сумма выглядит неожиданно крупной.
Тем временем поклонников ждёт насыщенный график: Жуков планирует масштабный тур в 2026 году — в расписании 17 российских городов и выступление в Дубае.
Согласно подсчётам, один московский концерт в Лужниках может принести организаторам более 121 млн рублей, а шоу в Санкт-Петербурге — свыше 138 млн. В общей сложности прибыль тура, как предполагается, может превысить 550 млн рублей.
