Лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков задолжал ФНС миллионы

Сергей Жуков задолжал налоговой почти 2 млн рублей
Сергей Жуков (Фото: Instagram* / @sezhukov)

У лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова возникли налоговые сложности: в его ИП значится задолженность в размере 1 939 127 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Для артиста с внушительными концертными оборотами сумма выглядит неожиданно крупной.

Тем временем поклонников ждёт насыщенный график: Жуков планирует масштабный тур в 2026 году — в расписании 17 российских городов и выступление в Дубае.

Согласно подсчётам, один московский концерт в Лужниках может принести организаторам более 121 млн рублей, а шоу в Санкт-Петербурге — свыше 138 млн. В общей сложности прибыль тура, как предполагается, может превысить 550 млн рублей.

Софья Метелева

