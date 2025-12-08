«Осталась верна себе»: актриса Ася Резник высказалась после поражения в «Звёздах в джунглях»

08 декабря 2025, 18:16

Актриса Ася Резник рассказала о «Звёздах в джунглях» и разводе с режиссёром

Ася Резник (Фото: Instagram* / @malimambo)

Ася Резник поделилась последствиями участия в экстремальном реалити-шоу «Звёзды в джунглях. Карибский сезон». Об этом сообщает VOICE.





27-летняя актриса призналась, что испытания проекта сильно сказались на её здоровье — по её словам, она «отравилась крысиными хвостами».



В одиннадцатом выпуске Ася соревновалась с Анной Цукановой-Котт в испытании на вылет: участницам нужно было построить семиуровневую башню на качелях, удерживая равновесие за веревку. Резник уступила сопернице и покинула шоу.



После поражения Ася эмоционально рассказала о личных трудностях: актриса разводится с режиссером Ильёй Аксеновым, который ей изменил. Несмотря на это, она подчеркнула, что участие в шоу стало для неё испытанием верности себе.





«Моя победа в том, что я осталась при своём, я осталась верна себе. Столько тьмы вокруг, что мой выбор — верить в лучшее, верить, что добро всегда побеждает зло, верить в людей. Жизнь показала мне, что предать может самый близкий, чего уж ждать от чужих людей. Но я всё равно выбираю верить», — рассказала Ася Резник.