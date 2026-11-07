«Другие найдутся»: Близкая подруга Шукшиной отреагировала на новость о смерти актрисы

07 ноября 2026, 21:58

Super: Ведущая Судец отказалась от комментариев по поводу смерти Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Телеведущая Татьяна Судец прокомментировала известие о смерти своей близкой подруги, народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. В беседе заслуженная артистка России рассказала, что узнала о трагедии только что, и отказалась от подробных комментариев.





Лидия Федосеева-Шукшина скончалась на 89-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.





«Я только что узнала, прочитала. Не буду ничего говорить, другие люди найдутся, скажут», — цитирует Судец Super.