«Другие найдутся»: Близкая подруга Шукшиной отреагировала на новость о смерти актрисы
Super: Ведущая Судец отказалась от комментариев по поводу смерти Шукшиной
Телеведущая Татьяна Судец прокомментировала известие о смерти своей близкой подруги, народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. В беседе заслуженная артистка России рассказала, что узнала о трагедии только что, и отказалась от подробных комментариев.
Лидия Федосеева-Шукшина скончалась на 89-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
«Я только что узнала, прочитала. Не буду ничего говорить, другие люди найдутся, скажут», — цитирует Судец Super.Последние недели почившая знаменитость провела в больнице — её госпитализировали в середине октября из-за резкого ухудшения самочувствия. Зрителям она известна по ролям в фильмах «Калина красная» и «Печки-лавочки».