«До сих пор не верю»: Дочери Владимира Левкина вручили паспорт в МФЦ — фото
Дочери покойного певца Владимира Левкина Нике выдали паспорт в МФЦ
Дочь покойного Владимира Левкина Ника получила свой первый паспорт. Видео есть в соцсетях жены певца Марины.
Торжественное событие прошло в конце сентября, когда девушке исполнилось 14 лет. На вручение вдова артиста надела пальто изумрудного цвета, а сама школьница составила образ с мини-юбкой и кожаной курткой. Марина эмоционально реагировала на происходящее: она заметно волновалась, пока дочь ставила подпись в нужных местах.
«Ой, до сих пор не верю, что нашей девочке 14 лет... Долгожданное событие! Получили паспорт!» — прокомментировала Марина.Она была четвертой женой музыканта. От первого брака, с ее тезкой Мариной, у Левкина осталась дочь Виктория, которой сейчас 33 года. Также артист был женат на Оксане Олешко и Алисе Яровиковой.
В 2003 году у Владимира Левкина диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Наступила ремиссия, однако через десять лет онкология вернулась. Артист прошел химиотерапию и перенес пересадку костного мозга. 15 ноября 2024 года его госпитализировали с пневмонией и лейкозом, а спустя два дня певца не стало.