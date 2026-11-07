«До сих пор не верю»: Дочери Владимира Левкина вручили паспорт в МФЦ — фото

07 ноября 2026, 20:03

Дочери покойного певца Владимира Левкина Нике выдали паспорт в МФЦ

Владимир и Марина Левкины (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Дочь покойного Владимира Левкина Ника получила свой первый паспорт. Видео есть в соцсетях жены певца Марины.





Торжественное событие прошло в конце сентября, когда девушке исполнилось 14 лет. На вручение вдова артиста надела пальто изумрудного цвета, а сама школьница составила образ с мини-юбкой и кожаной курткой. Марина эмоционально реагировала на происходящее: она заметно волновалась, пока дочь ставила подпись в нужных местах.



Марина Левкина с дочерью Никой (Фото: Instagram*/marusialyovkina)



«Ой, до сих пор не верю, что нашей девочке 14 лет... Долгожданное событие! Получили паспорт!» — прокомментировала Марина.