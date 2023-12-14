Актёр Борис Щербаков победил тяжёлое заболевание

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Народный артист России Борис Щербаков победил рак. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в феврале этого года врачи выявили у 74-летнего актёра злокачественную опухоль в почке. После этого Щербакову провели операцию, во время которой удалили новообразование и пострадавший орган. В течение полугода актёр проходил реабилитацию. Врачи отмечали улучшение состояния.
У Щербакова также наблюдаются проблемы с сердцем из-за ишемической болезни, но общее состояние актёра оценивается как нормальное.
Также канал уточняет, что с раком боролась и жена Щербакова Татьяна Борзова. Ей также удалось победить заболевание и по завершении лечения у неё наступила ремиссия.
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У Щербакова также наблюдаются проблемы с сердцем из-за ишемической болезни, но общее состояние актёра оценивается как нормальное.
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Анастасия Чинкова