Актёр Брэд Питт предложил футболисту Неймару уроки актёрского мастерства
Актёр Брэд Питт высмеял футболиста Неймара за симуляции
Брэд Питт с юмором высказался об игре Неймара после просмотра матчей чемпионата мира 2026 года. Актёр раскритиковал футболистов за частые симуляции на поле и заявил, что мог бы лично обучить бразильского нападающего актёрскому мастерству. Об этом сообщает Esquire.
Питт признался, что хотел бы открыть специальный курс по симуляции. По его словам, многие футболисты слишком неубедительно изображают нарушения и делают это чересчур часто.
«Я начну с Неймара, потому что, каким бы грациозным он ни был на поле, ему нужна помощь», — заявил Питт.Актёр пошутил, что готов научить футболиста правильно «продавать» фолы — сдержанно и так, чтобы происходящее выглядело правдоподобно. По словам Питта, у него уже есть целая программа обучения для будущих учеников.
Неймар при этом давно известен не только своей техникой и эффектной игрой, но и неоднозначной репутацией из-за эпизодов с падениями после контактов с соперниками. Теперь его футбольные навыки неожиданно стали поводом для шутки со стороны голливудской звезды.
Ранее 34-летний Неймар объявил о завершении выступлений за сборную Бразилии. За национальную команду он провёл 130 матчей и забил 80 голов, став лучшим бомбардиром в её истории.