Актёр Брэд Питт предложил футболисту Неймару уроки актёрского мастерства

13 августа 2026, 19:55

Актёр Брэд Питт высмеял футболиста Неймара за симуляции

Неймар (Фото: Instagram* / @neymarjr)

Брэд Питт с юмором высказался об игре Неймара после просмотра матчей чемпионата мира 2026 года. Актёр раскритиковал футболистов за частые симуляции на поле и заявил, что мог бы лично обучить бразильского нападающего актёрскому мастерству. Об этом сообщает Esquire.





Питт признался, что хотел бы открыть специальный курс по симуляции. По его словам, многие футболисты слишком неубедительно изображают нарушения и делают это чересчур часто.





«Я начну с Неймара, потому что, каким бы грациозным он ни был на поле, ему нужна помощь», — заявил Питт.