Лоза высмеял желание Инстасамки стать рэпершей с мировым именем

13 августа 2026, 19:39

Инстасамка (Фото: Telegram @ instasamkacore_

Творчество Инстасамки, которая решила переориентироваться на англоязычную аудиторию, не вызовет ничего, кроме насмешек и позора. Такое мнение выразил певец Юрий Лоза.





Ранее стало известно, что артистка хочет уехать за границу для продвижения своего бренда на мировой сцене. Певица отметила, что «достигла своего потолка в России». Однако позже выяснилось, что заявление Зотеевой было пиаром для привлечения внимания к ее новой композиции.





«Господи, да кому она нужна в мировом шоу-бизнесе? Она все песни просто крадет. У нее в рэпе столько конкурентов, что я передать вам не могу, а особенно на мировой музыкальной арене. Я думаю, что кроме позора она ничего не получит», — заявил Лоза Общественной Службе Новостей.