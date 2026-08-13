На SHAMAN подали в суд из-за песни «Россия Мама»

13 августа 2026, 18:12

Челябинский автор требует от SHAMAN’а 100 тысяч рублей за плагиат

SHAMAN (Фото: Instagram* / @shaman.me)

На певца SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, подали в суд из-за нарушения авторских прав. Иск к артисту направил челябинский автор Александр Незванов, следует из карточки дела. Об этом сообщает РЕН ТВ.