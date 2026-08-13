На SHAMAN подали в суд из-за песни «Россия Мама»
На певца SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, подали в суд из-за нарушения авторских прав. Иск к артисту направил челябинский автор Александр Незванов, следует из карточки дела. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам истца, спор касается песни «Россия Мама». Незванов утверждает, что выпустил композицию с таким названием ещё в 2023 году, тогда как Дронов представил собственную песню «Россия Мама» в 2026-м.
Автор требует взыскать с певца 100 тысяч рублей. Какие именно элементы композиции стали основанием для претензий и будет ли суд рассматривать их как нарушение авторских прав, предстоит установить в рамках разбирательства.
Ранее Незванов уже обращался в суд с похожими претензиями. В ноябре 2025 года он требовал от певицы Надежды Кадышевой 5 млн рублей за нарушение авторских прав сразу по четырём композициям. Однако позднее суд вернул иск из-за неправильно оформленных документов.
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