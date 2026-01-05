Актёр Ди Каприо пропустил калифорнийский гала-концерт из-за ситуации в Венесуэле
Известный актёр Леонардо Ди Каприо не смог посетить церемонию награждения на Международном кинофестивале в Палм‑Спрингс. Причиной стала сложная ситуация в Венесуэле, повлёкшая закрытие воздушного пространства, сообщает издание Variety.
Известный актёр Леонардо Ди Каприо не смог посетить церемонию награждения на Международном кинофестивале в Палм‑Спрингс. Причиной стала сложная ситуация в Венесуэле, повлёкшая закрытие воздушного пространства, сообщает издание Variety.
Ди Каприо планировал лично получить премию за роль в фильме «Одна битва за другой». Однако его прилёт оказался невозможным из‑за введённых Пентагоном ограничений. Американские власти приняли эти меры в связи с операцией по захвату и вывозу из Венесуэлы действующего президента страны Николаса Мадуро.
«Леонардо Ди Каприо не сможет лично присутствовать на церемонии из‑за непредвиденных проблем с поездкой и ограниченного воздушного пространства. Нам будет не хватать его личного присутствия, но для нас большая честь отметить его исключительную работу и неоценимый вклад в кинематограф», — сообщил представитель фестиваля.
Читайте также: