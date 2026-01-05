Актёр Ди Каприо пропустил калифорнийский гала-концерт из-за ситуации в Венесуэле

05 января 2026, 06:04

Леонардо ди Каприо (Фото: Instagram* / @leonardodicaprio)

Известный актёр Леонардо Ди Каприо не смог посетить церемонию награждения на Международном кинофестивале в Палм‑Спрингс. Причиной стала сложная ситуация в Венесуэле, повлёкшая закрытие воздушного пространства, сообщает издание Variety.