Актёр Фёдор Добронравов признался, что серьёзные роли ему предлагают редко

Фёдор Добронравов (Фото: кадр из мелодрамы «Подруги»)

Актёр Фёдор Добронравов на пресс-конференции, посвящённой фильму «Семь вёрст до рассвета», признался, что редко получает предложения играть серьёзные роли.





Как передаёт слова Добронравова «Газета.Ru», он заявил, что современное кино сейчас в основном продюсерское. По его мнению, это ограничивает свободу режиссёров, поэтому актёру боятся предлагать некомедийных героев.

«Раньше разрешали играть трагические роли. А сейчас — там не разрешили, тут не разрешили. Я ещё спрашиваю режиссёров, а они говорят: «Ну, понимаете, вы в другом жанре слишком популярный», — рассказал артист.