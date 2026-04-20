Актёр Фёдор Добронравов признался, что серьёзные роли ему предлагают редко
Актёр Фёдор Добронравов на пресс-конференции, посвящённой фильму «Семь вёрст до рассвета», признался, что редко получает предложения играть серьёзные роли.
Как передаёт слова Добронравова «Газета.Ru», он заявил, что современное кино сейчас в основном продюсерское. По его мнению, это ограничивает свободу режиссёров, поэтому актёру боятся предлагать некомедийных героев.
«Раньше разрешали играть трагические роли. А сейчас — там не разрешили, тут не разрешили. Я ещё спрашиваю режиссёров, а они говорят: «Ну, понимаете, вы в другом жанре слишком популярный», — рассказал артист.В фильме «Семь вёрст до рассвета» Добронравов сыграл героя Матвея Кузьмина, повторившего подвиг Ивана Сусанина. Актёр признался, что согласился сниматься, не читая сценарий. Он никогда не отказывается от подобных картин, так как это для него святое.