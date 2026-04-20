Врач усмотрел в поведении Аллы Пугачёвой признаки психического расстройства

20 апреля 2026, 14:58

Психиатр Шуров предположил наличие признаков слабоумия у Аллы Пугачёвой

Психиатр-нарколог Василий Шуров предположил, что певица Алла Пугачёва проявляет признаки слабоумия. Так он прокомментировал слова Маргариты Симоньян о возможной деменции у 77-летней артистки.





В беседе с NEWS.ru Шуров допустил, что Примадонна может страдать манией величия.

«Даже в тяжёлой деменции человек, особенно если прилагаются усилия, может казаться адекватным. Я вижу характерные признаки и у Пугачёвой. Мистическое мышление, что ей какого-то Георгия в качестве суженного предсказали, и потом она случайно обнаружила скульптуру святого Георгия на территории своего замка. Полагаю, некоторые признаки слабоумия она демонстрирует», — заявил нарколог.