Врач усмотрел в поведении Аллы Пугачёвой признаки психического расстройства
Психиатр Шуров предположил наличие признаков слабоумия у Аллы Пугачёвой
Психиатр-нарколог Василий Шуров предположил, что певица Алла Пугачёва проявляет признаки слабоумия. Так он прокомментировал слова Маргариты Симоньян о возможной деменции у 77-летней артистки.
В беседе с NEWS.ru Шуров допустил, что Примадонна может страдать манией величия.
«Даже в тяжёлой деменции человек, особенно если прилагаются усилия, может казаться адекватным. Я вижу характерные признаки и у Пугачёвой. Мистическое мышление, что ей какого-то Георгия в качестве суженного предсказали, и потом она случайно обнаружила скульптуру святого Георгия на территории своего замка. Полагаю, некоторые признаки слабоумия она демонстрирует», — заявил нарколог.Психиатр предположил, что интервью с Аллой Борисовной занимают много часов съёмки, а затем монтажёры выстраивают их нужным образом. По мнению Шурова, муж артистки Максим Галкин* может использовать психическое состояние супруги как оправдание своих поступков.