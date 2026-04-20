«Не работаем»: Сарик Андреасян ответил на сообщения о кредитах на 6 млрд рублей

20 апреля 2026, 15:29

Сарик Андреасян опроверг наличие кредитов на 6 млрд рублей у своей кинокомпании

Сарик Андреасян (Фото: кадр из сериала «Букины»)

Режиссёр Сарик Андреасян опроверг информацию о том, что его кинокомпания имеет кредиты почти на шесть миллиардов рублей и долг перед налоговой в 30 тысяч рублей.





В беседе с «Газетой.Ru» Андреасян пояснил: кредиторская задолженность в отчётности представляет собой стандартные рабочие обязательства перед партнёрами, подрядчиками и государством, а также предоплаты за проекты.

«У компании нет и не было никаких кредитов — мы принципиально не работаем с заёмными средствами. Киноиндустрия, как и любой другой бизнес, работает по общим экономическим законам, учитывая при этом особенности производства и длительный цикл возврата инвестиций. Это нормальная часть бизнеса, и она не имеет отношения к кредитам или финансовым проблемам», — заявил Сарик.