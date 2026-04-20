Стало известно, что продюсерский центр Игоря Матвиенко несёт крупные убытки

Продюсерский центр Игоря Матвиенко зафиксировал убыток в 38 млн рублей

Игорь Матвиенко

Продюсерский центр Игоря Матвиенко получил убыток, хотя сотрудничает со многими известными российскими певцами и коллективами. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





ООО «Продюсерский центр И. Матвиенко» по итогам 2025 года зафиксировало убыток в размере 38 миллионов рублей. При этом в составе артистов центра остаются признанные звёзды российской эстрады: группы «Любэ», «Иванушки International», Вика Дайнеко и группа «Фабрика».

«Этот случай подчёркивает, что даже самые популярные хиты не всегда обеспечивают стабильную финансовую основу», — отмечается в публикации.