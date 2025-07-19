Актёр Глеб Калюжный принял присягу
Актёр Глеб Калюжный в субботу утром принял присягу. Он назвал это самым важным событием в жизни любого военнослужащего.
В беседе с Telegram-каналом Mash звезда сериала «Вампиры средней полосы» рассказал, что служит в Семёновском полку и всем доволен: кормят вкусно и с сослуживцами повезло.
Актёр держит в секрете подразделение, в котором проходит службу. Однако рассказал, что в скором времени планирует увидеться с семьёй. На это ему будет выделено шесть часов.
Ранее Калюжный заявлял о желании попасть в оркестровые войска, чтобы продолжить заниматься музыкой. Однако затем изменил своё решение, выразив готовность служить в любом роде войск.
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