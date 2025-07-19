Егор Корешков объявил о разводе с дочерью Ирины Апексимовой
Егор Корешков и Дарья Авратинская разводятся
Актёр Егор Корешков объявил о разводе с женой. Звезда фильма «Горько!» рассказал о серьёзных переменах в личной жизни, опубликовав новый пост в соцсети.
39-летний артист признался, что супружеская жизнь с дочерью Ирины Апексимовой и Валерия Николаева подошла к концу. Корешков благодарен Авратинской за годы брака, прожитые в любви и счастье.
«После долгих размышлений и искренних разговором мы вместе приняли непростое, но обоюдное решение – завершить наш брак. Это не история про конфликт или обиду. Это история про уважение, благодарность и принятие того, что иногда люди растут в разных направлениях. Мы благодарны друг другу за всё, что было: за смех и поддержку, совместные мечты и годы, наполненные смыслом», – написал Корешков.Он призвал поклонников с пониманием отнестись к их решению, а также добавил, что остался с экс-женой в хороших отношениях.
Корешков отметил, что они с Авратинской пожелали друг другу счастья и перешли в новый светлый этап жизни, наполненный возможностями и личностным ростом.