Егор Корешков объявил о разводе с дочерью Ирины Апексимовой

19 июля 2025, 13:39

Егор Корешков и Дарья Авратинская разводятся

Егор Корешков и Дарья Авратинская (фото: ВКонтакте @navratin)

Актёр Егор Корешков объявил о разводе с женой. Звезда фильма «Горько!» рассказал о серьёзных переменах в личной жизни, опубликовав новый пост в соцсети.





39-летний артист признался, что супружеская жизнь с дочерью Ирины Апексимовой и Валерия Николаева подошла к концу. Корешков благодарен Авратинской за годы брака, прожитые в любви и счастье.





«После долгих размышлений и искренних разговором мы вместе приняли непростое, но обоюдное решение – завершить наш брак. Это не история про конфликт или обиду. Это история про уважение, благодарность и принятие того, что иногда люди растут в разных направлениях. Мы благодарны друг другу за всё, что было: за смех и поддержку, совместные мечты и годы, наполненные смыслом», – написал Корешков.