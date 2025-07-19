Звезда «Полицейского с Рублевки» Саша Бортич показала образ аниме-девочки
В образе аниме-девочки показала себя в соцсетях актриса Александра Бортич. У звезды загадочное лицо, бирюзовые волосы, а надета на ней школьная форма.
Женщина не подписала пост, но фанаты сразу стали предполагать, с чем он связан: летний фан, творческий эксперимент или же актриса готовится к новой роли. Обозреватели отметили, что Бортич не впервой перевоплощаться.
Звезда «Полицейского с Рублевки» меняла внешность, готовясь к фильму «Я худею». Ради него она сначала набрала несколько десятков килограммов, а затем сбросила их. Журналисты уже задаются вопросом, объяснит ли актриса свое текущее перевоплощение или даст поклонникам пофантазировать. Вместе с тем аниме-стиль — это новинка для Бортич.
*Запрещен в РФ
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