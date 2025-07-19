Звезда «Полицейского с Рублевки» Саша Бортич показала образ аниме-девочки

19 июля 2025, 13:37

Актриса Саша Бортич показала образ аниме-девочки

Александра Бортич (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

В образе аниме-девочки показала себя в соцсетях актриса Александра Бортич. У звезды загадочное лицо, бирюзовые волосы, а надета на ней школьная форма.