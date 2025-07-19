Прохор Шаляпин о конфликте с Филиппом Киркоровым: «Сколько можно мне палки в колёса ставить?»

19 июля 2025, 11:10

Прохор Шаляпин рассказал о конфликте с Филиппом Киркоровым

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин откровенно рассказал о конфликте с Филиппом Киркоровым. Шоумен заявил, что поп-король часто мешал ему в творческой деятельности.





Артист дал интервью фигуристке Евгении Медведевой в её YouTube-шоу «БеС Комментариев». Шаляпин заявил, что в шоу-бизнесе «достаточно злые люди», а со многими и вовсе не стоит иметь дело. В настоящее время бывший участник «Фабрики звёзд-6» не поддерживает общение с Киркоровым после конфликта.



Шаляпин отметил, что сейчас они с певцом недоброжелательно настроены друг к другу. Шоумен пояснил, что Киркоров неоднократно препятствовал его карьере.





«Сколько можно мне палки в колеса ставить? Я от этого устал, и я считаю, что мы так мало живём, чтобы тратить драгоценное время на то, чтобы заискивать, говорить то, что ты не думаешь совсем», – возмутился Шаляпин.