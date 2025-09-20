Актёр Гоша Куценко рассказал, зачем отправил дочерей в школу при храме

20 сентября 2025, 12:59

Гоша Куценко считает, что воскресная школа помогает подросткам пройти трудности

Гоша Куценко (Фото: Instagram* / @goshakutsenko_official)

Актёр Гоша Куценко поделился, почему решил, что его дочерям будет полезно посещать воскресную школу. Как сообщил артист в беседе с Super, таким образом он хотел поддержать детей в непростый подростковый период.





По мнению Куценко, современные дети слишком рано взрослеют, и ему показалось, что обучение при храме может стать хорошей опорой и направлением. Он отметил, что сам побывал на одном из занятий и был впечатлён атмосферой.





«Я когда зашёл в первый раз, мне понравились ученики. Все такие спокойные, такие приветливые. Такая хорошая атмосфера около церкви. Такое веселье, такие они светлые все. Мне так понравилось, думаю, вот и мои дети такими станут», — поделился он впечатлениями.