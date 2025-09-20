«Коллеги его не жаловали»: Никас Сафронов раскрыл правду о начале пути SHAMAN

20 сентября 2025, 12:28

Никас Сафронов объяснил, как SHAMAN завоевал уважение в шоу-бизнесе

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем SHAMAN, представит Россию на конкурсе «Интервидение». Народный художник РФ Никас Сафронов выразил уверенность, что исполнитель с достоинством выступит на международном конкурсе.





В беседе с URA.RU Сафронов рассказал, что многие коллеги сначала относились к Дронову холодно, но теперь уважают его за трудолюбие и успех.

«Почти всех, кто выбивается, начинают критиковать. В шоу-бизнесе тем более конкуренция очень остро ощущается — артистов много, но очень успешных единицы. Как я вижу, та ситуация осталась в прошлом и SHAMANa не сломала», — высказался художник.

«Вероятно, его хиты появились в нужный момент... Его композиции совпали с настроением времени и нашли отклик у многих», — заключил Никас.

