«Коллеги его не жаловали»: Никас Сафронов раскрыл правду о начале пути SHAMAN
Никас Сафронов объяснил, как SHAMAN завоевал уважение в шоу-бизнесе
Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем SHAMAN, представит Россию на конкурсе «Интервидение». Народный художник РФ Никас Сафронов выразил уверенность, что исполнитель с достоинством выступит на международном конкурсе.
В беседе с URA.RU Сафронов рассказал, что многие коллеги сначала относились к Дронову холодно, но теперь уважают его за трудолюбие и успех.
«Почти всех, кто выбивается, начинают критиковать. В шоу-бизнесе тем более конкуренция очень остро ощущается — артистов много, но очень успешных единицы. Как я вижу, та ситуация осталась в прошлом и SHAMANa не сломала», — высказался художник.Сегодня Дронов входит не только в число самых востребованных, но и самых высокооплачиваемых артистов России. Сафронов считает, что это закономерно.
«Вероятно, его хиты появились в нужный момент... Его композиции совпали с настроением времени и нашли отклик у многих», — заключил Никас.Ранее Лена Ленина жёстко высказалась о недоброжелателях SHAMAN.