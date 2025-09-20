Татьяна Брухунова ответила на слухи о якобы бесплатном праздновании юбилея Петросяна

20 сентября 2025, 12:34

Супруга Евгения Петросяна заявила, что оплатила отдых без бартеров и рекламы

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* / @bruhunova)

Блогер и супруга юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, прокомментировала появившиеся в Сети слухи о том, что их с мужем отдых в престижной усадьбе в Тверской области якобы прошёл по бартерной договорённости. В своём Instagram* она заявила, что все расходы были покрыты ею лично.





По словам Брухуновой, абсолютно все услуги — от прогулок на катамаране до проживания — были оплачены в полном объёме.





«За каждую съеденную конфетку, путешествие на лодке или катамаране я плачу!» — подчеркнула она.