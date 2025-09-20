Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров заявил, что настоящая работа — не в студии, а в шахте

20 сентября 2025, 11:59

Сергей Шнуров высказался о жалобах артистов и роли технологий в творчестве

Сергей Шнуров (Фото: Telegram / @LeningradShnurov)

Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград», прокомментировал жалобы коллег на сложности в профессии и высказался о влиянии цифровых технологий на искусство. По его словам, некоторые артисты преувеличивают тяжесть своей работы, забывая о настоящем физическом труде. Об этом сообщает ТАСС.





Поводом для размышлений стали съёмки в проекте «Высоцкий. Высота», где музыкант несколько часов провёл в костюме захвата движений для создания цифрового образа. Этот опыт, по словам Шнурова, помог ему по-новому взглянуть на работу в индустрии.





«Когда артисты начинают говорить, что им тяжело, меня это дико злит. Потому что тяжело работать в шахте в Норильске. Вот это тяжело. А в костюме два часа постоять — ну что это?», — заявил он в интервью ТАСС.