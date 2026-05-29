Актёр и блогер Евгений Кулик госпитализирован во Вьетнаме

Baza: Актёр и блогер Евгений Кулик госпитализирован во Вьетнаме с травмой головы
Евгений Кулик (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Актёр и блогер Евгений Кулик госпитализирован во Вьетнаме — он получил травму головы, ныряя в бассейн. Об этом пишет Telegram-канал Baza.



Кулик поделился, что неудачно прыгнул в бассейн головой вниз и получил сильный удар, после чего на несколько секунд потерял память. Он немедленно отправился в больницу, где врачи провели МРТ и наложили швы.

В настоящее время с артистом всё в порядке: по его словам, медицинские специалисты не обнаружили у него сотрясения мозга и классифицировали травму как незначительную.

Ранее сообщалось, что актёр Евгений Кулик и его жена Ригина Гайсина стали родителями в третий раз. У пары родился сын. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

