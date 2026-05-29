Актёр и блогер Евгений Кулик госпитализирован во Вьетнаме
Актёр и блогер Евгений Кулик госпитализирован во Вьетнаме — он получил травму головы, ныряя в бассейн. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Кулик поделился, что неудачно прыгнул в бассейн головой вниз и получил сильный удар, после чего на несколько секунд потерял память. Он немедленно отправился в больницу, где врачи провели МРТ и наложили швы.
В настоящее время с артистом всё в порядке: по его словам, медицинские специалисты не обнаружили у него сотрясения мозга и классифицировали травму как незначительную.
Ранее сообщалось, что актёр Евгений Кулик и его жена Ригина Гайсина стали родителями в третий раз. У пары родился сын. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: