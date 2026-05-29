«Мой дозор окончен»: телеведущий Comedy Club Бебуришвили сделал неожиданное заявление

Комик Андрей Бебуришвили покинул Comedy Club

Андрей Бебуришвили (Фото: Telegram @beburprime)

33‑летний Андрей Бебуришвили объявил о завершении своего пути в популярном юмористическом шоу Comedy Club. Об этом пишет «Стархит».





Комик в личном блоге выразил слова благодарности коллегам, с которыми на протяжении 12 лет дарил радость зрителям. По его словам, наиболее тяжелым периодом за это время стали именное первые годы выступления.



«Самая тяжелая сцена страны давалась мне не с самого начала, но потом я мутировал в того артиста, которого она ждала и который сам ждал, когда же быстрее окажется на ней. Comedy подарил мне друзей и наставников. Было круто, ярко и весело», — резюмировал Бебуришвили.